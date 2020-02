Do mužské štafety se nevešel Krupčík, ženy běží s Charvátovou na 3. úseku

Anterselva (Od našeho zpravodaje) S tradičními letošními kvartety se vydají česká mužská i ženská štafeta do sobotních bojů na světovém šampionátu biatlonistů v Anterselvě. O složení týmu (v případě mužů) a o volbě úseků (u žen) se trenéři rozhodli až po pátečním tréninku.

Muži tak vyjedou na trať v sestavě (podle úseků) Michal Šlesingr, Ondřej Moravec, Jakub Štvrtecký, Michal Krčmář.

Ve hře byl i Tomáš Krupčík, který za týmem dodatečně přicestoval a nahradil Adama Václavíka.

Ještě ve čtvrtek si pochvaloval, že se mu trénuje dobře. „Včera už se moc dobře necítil, takže pak nebylo co řešit,“ podotkl trenér mužů Zdeněk Vítek.

Přiznal, že nominaci měli až do pátečního odpoledne jistou jen dva biatlonisté. „Ondra Moravec tu je vyrovnaný a Michal Krčmář předvedl ve druhé půlce singl mixu, že když se nesplaší, střílí dobře a rychle.“

MS v biatlonu: Ondřej Moravec ve smíšené štafetě

O dalších dvou jménech trenéři debatovali, protože Šlesingr a Štvrtecký se v Anterselvě nenacházeli v nejlepší pohodě. Nakonec se ale rozhodli pro klasickou sestavu z této sezony.

„Boušek (Šlesingr) se ve vytrvalostním závodě úplně necítil, navíc se netrefoval. Doufejme, že to z něj spadlo, na tréninku střílel dobře,“ říkal Vítek. „Kuba Štvrtecký byl včera utahaný a nešla mu ani střelba, ale i on už na tom byl dneska líp. Tak se necháme překvapit.“

Štafeta letos obsadila nečekaně páté místo v Hochfilzenu, i na dalších pohárových štacích se alespoň v části závodů pohybovala v popředí.

„Na tréninku nemělo pofukovat, ale pofukovalo. Nic extrémního, přesto by to mohlo lehce zamíchat kartami,“ podotkl Vítek, že i papírově silnější týmy mohou mít problémy.

A ambice Čechů? „Do 6. místa to pro nás bude super výsledek, do 8. místa dobré, do 10. místa se dá počítat, pak už by to bylo horší.“

V případě týmu žen se víceméně řešilo jen to, zda Lucie Charvátová vyběhne do závodu na 2. nebo 3. úseku, protože jména pro první i poslední jsou stabilní.

Bronzová radost Lucie Charvátové.

Trenéři Egil Gjelland a Jiří Holubec posléze nahlásili složení: Jessica Jislová, Markéta Davidová, Lucie Charvátová, Eva Kristejn Puskarčíková.

„Jessica tu střílí poměrně dobře, ale asi předá s menším odstupem a Makula (Davidová) by potom stejně jako v předchozích štafetách mohla něco stáhnout,“ odhadoval Holubec.

A pak? „Pak počítáme s tím, že to Lucka na střelnici vyčistí a Evik potvrdí, že na poslední stojku má dobré nervy a budeme bojovat o přední umístění. Neříkám o medaili, ale o přední umístění. Do 6. místa být chceme.“

Maximem Češek je v sezoně zatím právě 6. místo v Hochfilzenu, kde byly relativně velmi blízko i ke stupňům vítězů.

Lucie Charvátová po své zatím poslední štafetě v Ruhpoldingu dala najevo, že má při nich ze střelby psychický blok a že je už nechce jezdit.

Ale v Anterselvě takovou variantu nikdo neřešil.

Řekla to tehdy v emocích po závodě, to bych vůbec nebral vážně,“ poznamenal Holubec. „Nemá cenu o takové variantě uvažovat. Kdybychom tu měli rezervu na stejné úrovni, tak se o tom můžeme bavit, ale Terka Vinklárková je juniorka, ještě zaostává.“

Charvátová ve 13 ze 14 svých štafet ve Světovém poháru nebo na mistrovství světa musela na trestné kolo.

„Tady při stíhačce a dlouhém závodě dělala při ležce zbytečné chyby, spíš polohové, laborovala s dýcháním. Ani na tréninku není střelecky stoprocentní. Ale jednou už se jí to ve štafetě musí povést. A povede,“ věří Holubec.