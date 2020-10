Dobrovolní předsedové klubů stárnou a nemají nástupce, varuje Česká unie sportu

Praha Dobrovolní sportovní funkcionáři včetně předsedů klubů stárnou a nemají nástupce, varuje Česká unie sportu (ČUS). V jejím průzkumu více než čtyři pětiny současných předsedů uvedly, že za sebe nemají náhradu. Překážkou pro další zájemce je nedostatek času, mizivé finanční ohodnocení a náročná administrativa spojená s vedoucí funkcí.

Podle ČUS se může brzy stát, že sportovní kluby a tělovýchovné jednoty nebude mít kdo řídit. „Opěrnými body spolkového sportu jsou dobrovolní funkcionáři, kteří mnozí denně, o víkendech nebo o svátcích pracují zcela zadarmo. Bohužel tito nadšenci stárnou a mladí se do těchto činností nehrnou. To může způsobit kolaps českého sportu,“ uvedl předseda unie Miroslav Jansta v tiskové zprávě.

Do průzkumu se zapojilo přes 2600 zástupců jednot a klubů. Přes dvě třetiny předsedů vykonávají tuto funkci více než jedenáct let. Dvaadevadesát procent působí ve funkci dobrovolně a zadarmo. Už na ně nezbývají peníze. „Deset měsíců žijete v nejistotě, zda seženete peníze na odměny trenérům, kteří se o děti starají čtyřikrát týdně a za to vše si vezmou odměnu 2000 korun za měsíc. No a z předsedy se stane reálný žebrák, který ve svém volném čase oslovuje potenciální partnery, kteří se na něj dívají přes prsty,“ uvedl zástupce TJ Sokol Jarcová.

Mladší lidé aktivní ve sportu se chtějí naplno věnovat spíše trénování, než aby vyplňovali žádosti o dotace, účtovali nebo doplňovali rejstříky. „Všichni jsou dobrovolníci, kteří činnost v klubu odvádějí za symbolické odměny a rozhodně ve svém volném čase na úkor vlastní rodiny. Celá administrativa se pak řeší po nocích,“ uvedl předseda Volejbalu Ústí nad Labem.

Tři čtvrtiny respondentů jako největší překážku pro vedení klubu či jednoty uvedlo nedostatek času. Na druhém místě z argumentů následoval nedostatek finančních prostředků a třetím úskalím byla administrativní náročnost této funkce.

ČUS proto vyzvala zákonodárce, aby se v dohledné době inspirovali v jiných zemích EU a upravili českou legislativu. „Například různé formy motivace pro společenskou podporu sportu ze strany obchodních korporací jsou zatím v českých daňových a dalších zákonech oblastí téměř nedotčenou,“ zmínila Česká unie sportu.