Dominance Shiffrinové je u konce. Její roční neporazitelnost ukončila v Záhřebu Vlhová

Ženy - slalom: 1. Vlhová (SR) 1:57,98 (57,25+1:00,73), 2. Shiffrinová (USA) -1,31 (58,41+1:00,88), 3. Liensbergerová (Rak.) -3,49 (59,24+1:02,23), 4. Holdenerová (Švýc.) -3,60 (59,06+1:02,52), 5. Swennová Larssonová (Švéd.) -3,62 (59,25+1:02,35), 6. Haverová-Lösethová (Nor.) -3,79 (59,39+1:02,38), 7. Truppeová (Rak.) -4,42 (59,31+1:03,09), 8. Daniothová (Švýc.) -4,54 (59,84+1:02,68), 9. Lysdahlová (Nor.) -4,70 (59,34+1:03,34), 10. Wikströmová (Švéd.) -4,89 (59,61+1:03,26), ...v 1. kole 56. Dubovská 1:02,68, Humlová nedokončila. Průběžné pořadí slalomu (po 4 z 9 závodů): 1. Shiffrinová 380, 2. Vlhová 260, 3. Liensbergerová 186, 4. Swennová Larssonová 155, 5. Gisinová (Švýc.) 151, 6. Haverová-Lösethová 142, ...25. Dubovská 29, 30. Capová 21. Průběžné pořadí SP (po 13 z 39 závodů): 1. Shiffrinová 826, 2. Vlhová 513, 3. Brignoneová (It.) 451, 4. Rebensburgová (Něm.) 329, 5. Gisinová 301, 6. Holdenerová 287, ...19. Ledecká 151, 62. Dubovská 34, 66. Capová 21.