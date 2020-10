Doping, smrt nebo zranění. Alaphilippe se zařadil mezi prokleté duhového dresu

Chudák Julian Alaphilippe. Stal se mistrem světa, ale od té doby... Jednou slavil předčasně, jednou málem znovu. A v neděli ho z kola srazila motorka tak nešťastně, že musí na operaci. Není sám, komu duhový dres nepřinesl zrovna kupu štěstí.

Jeho drsný podzim po zisku duhového dresu pokračuje.

Nejprve Alaphilippe předčasně slavil na Lutych-Bastogne-Lutych, když ho na poslední chvíli předskočil Primož Roglič. Pak znovu slavil hodně brzy na Brabantském šípu, kde ho málem překonal Mathieu van der Poel.

A v neděli mu sezonu ukončil náraz do motorky…

Už před startem závodu Kolem Flander o něm mnozí mluvili jako o favoritovi. Že Flandry nikdy nejel? Že spousta lidí říká, že je vyhrát můžete jen díky zkušenostem?

Možná.

„Ale i tak bude Alaphilippe jedním z lidí, kteří pojedou o vítězství,“ myslel si i Van der Poel.

Věděl, o čem mluví.

Byl to právě Alaphilippe, kdo nakonec vyprovokoval rozhodující nástup 50 kilometrů před cílem na Koppenbergu, než zaútočil znovu na Steenbeekdries.

Právě tam se k němu přidali Van der Poel s Woutem van Aertem.

Rychle si vypracovali slušný náskok a nezdálo se, že by je ještě někdo mohl dostihnout. Byl by to tak nádherný závěr se třemi skvělými cyklisty toužícími po dalším monumentálním triumfu.

Jenže nebyl.

Na metě 35 kilometrů před cílem Alaphilippe jel na třetí pozici a zrovna sahal na vysílačku, když se Van Aert vyhnul zpomalující motorce. Za ním to samé na poslední chvíli udělal Van der Poel, ale lehce nepozorný Francouz už to nezvládl.

Sporza @sporza_koers Drama in de Ronde! Alaphilippe knalt op een motor en blijft liggen #RVV20 https://t.co/YsUHZO23I8 oblíbit odpovědět

Zavadil o motorku paží a okamžitě letěl vzduchem.

Dopadl nepříjemně na pravou ruku a zlomil si přitom druhou a čtvrtou záprstní kůstku – takzvané metakarpy. Dlouho pak jen ležel rozpláclý na silnici a řval. Bolestí i promarněnou šancí.

„Chápu, že tam byla motorka Shimano s neutrální pomocí. Ale ta od UCI tam neměla co dělat. Na záběrech je i vidět, jak to Mathiea šokovalo, co tam ta motorka dělala,“ rozčiloval se šéf stáje Quick-Step Patrick Lefevere.

„Zas... motorka,“ nebral si servítky léčící se benjamínek Remco Evenepoel, Alaphilippův týmový kolega.

V BOLESTECH. Julian Alaphilippe trpí po pádu na závodě Kolem Flander.

Podle předpisů ale k žádnému porušení pravidel nedošlo.

Motocyklista UCI nevybočil do silnice, neudělal myšku, nic podobného. Jen lehce zpomaloval, aby se dostal za vedoucí trojici.

„Neudělal jsem nic špatně. Kdo si myslí, že tam ta motorka neměla být, o závodech moc neví. Je mi líto Alaphilippa, mohl Flandry vyhrát, o to víc mě to mrzí. Pochopitelně cítím vinu, i když jsem s tím nemohl nic dělat,“ řekl Eddy Lissens, který dělá řidiče na největších cyklistických závodech přes 20 let.

Alaphilippa každopádně ze závodu vyřadil, stejně jako ze zbytku sezony.

Příliš štěstí zatím francouzský cyklista v duhovém dresu neměl.

Tak jako spousta jiných.

Krutý osud Monserého

Těch případů je spoustu, i proto se duhovému dresu na silnici často přisuzuje přívlastek: prokletý.

Pár příkladů za všechny.

V roce 1965 se mistrem světa stal jistý Tom Simpson.

Při následné zimě si ale při lyžování zlomil nohu, do sezony se zapojil později a kvůli tréninkovému výpadku byl sotva poloviční. Třeba obhajobu dresu na mistrovství světa kvůli křečím ani nedokončil.

Flahute.cc @Flahutecc Remembering Jean Pierre Monseré who passed away on this day in 1971. #Flahute https://t.co/tScYpoCj0M oblíbit odpovědět

Nejkrutější osud potkal mistra světa z roku 1970 – Jeana-Pierra Monserého. Ten se ve 22 letech stal druhým nejmladším šampionem historie. V březnu následujícího roku se ale na menším belgickém závodě Grote Jaarmarktprijs objevilo na zavřené silnici auto, se kterým se střetl.

Byl na místě mrtvý a dnes na stejném místě stojí pomník.

Krutý osud si s jeho rodinou pohrál ještě jednou. O pět let později totiž po totožném incidentu zemřel i jeho sedmiletý syn Giovanni na kole, které dostal od dalšího mistra světa Freddyho Maertense…

A když jsme u Maertense, ten kraloval světu v roce 1981, kdy vyhrál i zelený dres na Tour. V následujícím roce ale nevyhrál ani jeden závod, ani jednu etapu. Do konce své kariéry se pak radoval už pouze dvakrát.

Slavný Stephen Roche, vítěz z roku 1987, vyhrál ve stejném roce Giro i Tour a poté i světový šampionát. Další sezonu ale skoro nezávodil kvůli zraněnému kolenu. Laurent Brochard, šampion z roku 1997, uvízl rok po světovém triumfu v pasti týmu Festina, kdy dopingový skandál málem zrušil celou Tour. A Paolu Bettinimu zemřel bratr týden poté, co se stal mistrem světa.

Na druhou stranu, Eddy Merckx, Bernard Hinault a Greg LeMond vyhráli Tour v duhovém dresu. Thor Hushovd na ní vyhrál dvě etapy, Mark Cavendish se radoval z 13 triumfů v sezoně a Tom Boonen kraloval 12krát včetně výhry na Flandrech.

I proto nejspíš o žádném prokletí mluvit nelze.

Tématem se dokonce zabývala studie doktora Thomase Pernegera na univerzitě v Ženevě a v rámci veselých vánočních studií byla publikována v British Medical Journal. A i podle ní žádné prokletí duhového dresu neexistuje. Existuje pouze zvýšená pozornost o muže v duhovém dresu, proto je šance na vítězství o něco menší.

Třeba i Alaphilippe v příští sezoně prokáže, že žádné prokletí neexistuje.