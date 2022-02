Doping patnáctiletého talentu? ‚Ms. Perfect‘ Valijevová měla mít pozitivní test už před Pekingem

A to tak, že pořádný, pokud se indicie, se kterými ve středu přišel server Insidethegames, potvrdí.

Už během dne se objevily informace, že za odloženým medailovým ceremoniálem krasobruslařské soutěže družstev stojí jistý právní problém týkající se vítězných Rusů startujících pod nezávislou olympijskou vlajkou.

Následně spekulace zesílily ve chvíli, kdy ruský supertalent Kamila Valijevová, úřadující mistři světa ve sportovních dvojicích Anatasia Mišinová a Alexandr Galljamov i evropský šampion Mark Kondraťuk vynechali naplánovaný trénink.

„Objevil se problém, který vyžaduje právní řešení,“ opakoval agentuře Reuters mluvčí MOV Mark Adams. Stejně komentovali situaci také zástupci Mezinárodní bruslařské unie (ISU).

Dle zdrojů zmíněného webu zaměřeného na olympismus měla ještě před hrami v Pekingu odevzdat pozitivní test právě patnáctiletá Valijevová.

Dívčí (ženská) senzace, která právě v týmové soutěži jako první krasobruslařská historie předvedla čtverný skok. Navíc hned dvakrát. Při třetím pak upadla, přesto jasně ženskou část klání opanovala. „Děláme vše, co je v našich silách, abychom situaci vyřešili. Další detaily opravdu nemohu říct,“ zůstal i po této investigaci novinářů na své vlně Adams.

Musí. Valijevová spadá věkem do kategorie „chráněných osob“ do 16 let. Oficiálně tak nemůže být zveřejněno její jméno, i kdyby se proti dopingovým pravidlům provinila. Proto horda právníků na obou stranách.

O celé situaci je informován i ruský prezident Vladimir Putin. Jeho mluvčí Dmitrij Peskov vyzval, aby „všichni počkali na oficiální vysvětlení od ISU či MOV“. Téma případného dopingu v Pekingu řešila ve středu také ruská Státní duma (parlament).

Valijevová, která se přezdívá už nyní „Ms. Perfect“, se měla dle ruských médií provinit proti pravidlům lékem trimetazidin, který se obvykle používá k prevenci proti angíně a podpoře průtoku krve do srdce. „Pokud je v těle v malém množství, výkonnosti nepomůže, ale to teď nemůžeme posoudit,“ řekl ruský sportovní právník Arťom Pacev.

Pokud Valijevová nebude moct nastoupit do soutěže žen, nahradí ji mistryně světa z roku 2015 Jelizaveta Tuktamyševová.

A Rusové mají o problémy postaráno. Klatba za dopingové prohřešky minulosti měla skončit letos po fotbalovém MS v Kataru...