Dostál se vrátil z dvouměsíčního drilu v USA, u přípravy na olympiádu odpočívá u her

PRAHA Odložené olympijské hry jsou za dveřmi a sportovcům vrcholí náročné přípravy. Výjimkou není ani český rychlostní kanoista Josef Dostál, který se momentálně vrátil z dvouměsíčního soustředění v USA. Do Tokia prý pojede v životní formě a navíc našel zábavu ve hře World of Warships, u které si zvládne pročistit hlavu.

V Tokiu bude patřit mezi největší české naděje na olympijskou medaili a aby vloženou důvěru fanoušků proměnil v cenný kov, odjel na dvouměsíční soustředění do Kalifornie. Náročná dřina se prý ale vyplatila.

„Cítím se hodně unaveně, dva měsíce byly fakt dlouhý. Natrénovali jsme toho opravdu hodně, nějaké krize ale byly. Na druhou stranu mám teď, řekl bych, docela dobrou formu, takže stačí, když si trochu odpočinu a na závodech bych mohl lítat,“ prozradil unavený sportovec.

Dostál Kalifornii dobře zná, na soustředění tam jezdí pravidelně. „Jezdíme sem každý rok, někdy i dvakrát. Jsou tu pro nás dobré podmínky, jsme na jihu v San Diegu, kde je stálé počasí, ne moc horké, takže ideální pro trénink. A v tom sportovním centru, kde jsme, je pro nás hodně dobré prostředí,“ vysvětlil čtyřnásobný mistr světa, proč si pro přípravu na olympijské hry zvolil jemu dobře známé místo.

Osmadvacetiletý kanoista si dobře uvědomuje, že bude pod drobnohledem českých fanoušků, kteří si od něj slibují zisk cenného kovu. Právě zlatá olympijská medaile mu ve sbírce zatím chybí. „Letos mám natrénováno zatím nejvíc, co jsem kdy měl. Od začátku sezony mám najeto přes 2 tisíce kilometrů, což je o hodně víc, než jsem míval sezony předtím. Vrcholnou formu samozřejmě ještě nemám, tu budu mít, snad, až na závodech v Tokiu,“ věří.



Ambice má ty nejvyšší, po odpočinku věří, že bude dostatečně silný a natrénovaný, aby o medaili zabojoval. „Rád bych tam získal medaili,“ hlásí držitel dvou bronzových a jedné stříbrné medaile z předchozích olympijských her.

Stejně jako všude jinde, i ve slunné Kalifornii musel dodržovat řadu hygienických opatření. Sám ale přiznal, že v Čechách jsou mnohem přísnější. „Tady v Americe nejsou ta opatření tak přísná jako v Česku. Je to možná i tím, že je tu trochu jiné podnebí. Museli jsme dodržovat nošení roušek po cestě na trénink, sundávali jsme si je vlastně až po nástupu na lodě. Nemohli jsme třeba jíst v centru v jídelně, museli jsme si vozit jídlo s sebou. Jinak tam žádné velké změny nebyly,“ vypočítával.

Během soustředění se však nevěnoval čistě jenom přípravě. Volné chvíle trávil také u strategické videohry World of Warships, se kterou dokonce navázal spolupráci. Má rád hlavně strategické hry, což WOWs dokonale splňuje. Navíc se hraje s loděmi, což je českému kanoistovi rovněž blízké. „Líbí se mi, že je to na vodě, navíc se jedná o strategickou hru, ne úplně jednoduchou, pokud v ní chcete být dobří. Mám rád tradiční šachy a tady se také plánování dobře odrazí,“ dodal.

U videoher rád odpočívá. „Hraji, když potřebuji vypnout od okolního světa a zrelaxovat hlavu na další tréninky.“

Na jedné lodi bude také s ruským hokejistou Alexanderem Ovečkinem či hercem Stevenem Seagalem, kteří s hrou World of Warship navázali spolupráci už dříve. „Kdyby chtěli, na svou loď bych je rád vzal. Sice by bylo těžké je v ní udržet, přeci jen to nejsou žádná ořezávátka, ale být s nimi na jedné lodi je fajn,“ smál se dvojsmyslu Dostál.