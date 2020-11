Dříve proti ochrannému systému Halo bojoval, teď Grosjeanovi při nebezpečné nehodě zachránil život

Sáchir Když v roce 2017 otestoval spolu se svými kolegy systém ochrany Halo, česky přezdívaný svatozář, nešetřil kritikou. Vadí jezdci ve výhledu, hrozně vypadá, překáží při útěku z kokpitu. „Když bylo jeho zavedení oznámeno, byl to smutný den pro formuli 1. Jsem proti Halo,“ hlásil Romain Grosjean. Po nedělní Velké ceně Bahrajnu F1 se veřejně kál, uznal chybu a děkoval svatozáři za záchranu života.

Lehký kontakt se soupeřem, ztráta kontroly nad řízením a děsivý náraz. Jak později inženýři uvedli, 53 G v momentu střetu se svodidly.

Romain Grosjean vlétl v plné rychlosti do bariéry, očesal vše kolem svého monokoku, palivo z proražené nádrže okamžitě vzplálo a následoval masivní výbuch. Nic podobného nebylo v F1 dlouho k vidění.

Čtyřiatřicetiletý pilot Haasu bojoval o život. Žhavé plameny k němu nikoho nepouštěly. Traťoví maršálci byli bez šance. Měl jedinou možnost - dostat se ven sám.



Dokud se mu neroztaví přilba, dokud odolává nehořlavá kombinéza. A Francouz to dokázal. Vytáhl se ven, prodral se plameny, z posledních sil přelezl svodidla.

Když o pár hodin později, na lůžku v nemocnici naťukal vzkaz pro své fanoušky na Instagram, vzpomněl si na systém Halo. Na zahnuté tyče před kokpitem monopostu, o které se zarazila svodidla před jeho hlavou. A které mu zachránily život. Tolik jim křivdil.



Bylo to první, co zdůraznil. Přežil díky zabudovanému ochrannému rámu hlavy.

„Chci vám jen říct, že jsem ok. Díky za všechny vzkazy. Před pár lety jsem nebyl pro (zavedení ochranného rámu) Halo, ale teď myslím, že je to to nejlepší, co se ve formuli 1 stalo. Bez toho bych tu teď s vámi nemluvil. Takže děkuju,“ řekl Grosjean ve videu na Instagramu.

Z havárie na okruhu v Sáchiru vyvázl bez zlomenin, jen otřesený, s pár modřinami a s menšími popáleninami, především na rukou. A s poznáním, že žádný bezpečnostní prvek nemusí být zbytečný. Protože závody Grand Prix budou vždy nebezpečné a vždy při nich půjde o život.