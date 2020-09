‚Dvakrát nejlepší? Chci titul.‘ Adetokunbo sbírá v NBA jedno ocenění za druhým, teď chce víc

LAKE BUENA VISTA Řecký basketbalista Janis Adetokunbo byl podruhé za sebou vyhlášen nejlepším hráčem NBA. Tým Milwaukee o něj ale brzy může přijít.

Když v červenci 2019 ukazoval Janis Adetokunbo cenu pro nejužitečnějšího hráče NBA domácím fanouškům v Milwaukee, sešlo se jich před halou Fiserv Forum přes dvacet tisíc. Na závěr své řeči prohlásil: „Po dnešku mi neříkejte MVP, dokud cenu nevyhraju příští rok znovu.“ A dav začal burácet.



Teď si pětadvacetiletý rodák z Athén s nigerijskými kořeny už přes týden užívá pocit dvojnásobného vítěze nejcennější individuální trofeje v basketbalu, když v hlasování novinářů předčil druhého LeBrona Jamese a třetího Jamese Hardena. Jen u šestnácti z celkové stovky hlasujících žurnalistů nebyl Adetokunbo na první příčce. Je dvanáctým borcem historie, který cenu vyhrál podruhé za sebou, čtrnáctým, který má na svém kontě více než jednu takovou trofej, a jako třetí v historii získal dvě ceny do 25 let věku. Navíc se o pár dní dříve stal také nejlepším obráncem sezony a doplnil legendy Hakeema Olajuwona a Michaela Jordana jako třetí, který zvládl tato dvě ocenění v jednom ročníku.

„Vyhrát cenu poprvé je neskutečný pocit. Je to, jako když jsem byl první rok v lize, když jsem se poprvé dozvěděl, že budu otcem nebo když jsem dal svůj první koš, ale i napodruhé je to skvělá zpráva. Na druhou stranu se nenechám jen tak uspokojit jakoukoliv cenou. Pořád se chci zlepšovat, a i tohle ocenění je pro mě hlavně motivace do další práce,“ řekl Adetokunbo po oznámení výsledků.

Na jednu stranu může být svalnatý obr spokojený s individuálními výkony, ty týmové ale Bucks trápí. Jedním z favoritů na zisk titulu byli borci od jezera Michigan už loni, ztroskotali ale ve třetím kole play off na pozdějších šampionech z Toronta. Letos předvedl tým trenéra Mikea Budenholzera parádní základní část, koronavirová pauza ale jako by mužstvo zastavila a Bucks docela potupně vypadli z play off ještě o kolo dříve, když nestačili na bojovné Miami.

Janis má před sebou poslední rok smlouvy s Milwaukee a v létě 2021 si může vybrat jakýkoliv tým z NBA. Proto se hned vyrojily spekulace o možné výměně největší ligové hvězdy, jíž by si Milwaukee zajistilo aspoň nějakou náhradu za svou oporu. Spekulace o možné výměně posílily poté, co Adetokunbo přestal sledovat své spoluhráče z týmu na sociální síti Instagram. „Měl jsem dlouhou schůzku s vedením týmu. Mluvili jsme o tom, co se nepovedlo a jak můžeme tým zlepšit, pokud nám všem půjde o jedno – získat titul. Nevidím důvod, proč nezůstat v Milwaukee třeba dalších patnáct let,“ řekl Adetokunbo o schůzce s majitelem Bucks Wesem Edensem.

Adetokunbův současný klub má výhodu, že může podle pravidel své hvězdě nabídnout lukrativnější kontrakt než všichni ostatní. Smlouvy pro nejlepší basketbalisty světa se ale dostaly do hodnot kolem čtvrt miliardy dolarů za pět let, a tak pár milionů rozdílu nemusí hrát pro Janise roli. O to víc, když je o něm známo, že žije relativně skromně a velkou část peněz posílá rodičům do Řecka. Zájem o takového hráče v nejlepším věku by měly rozhodně všechny ostatní ligové týmy enormní.

Je jasné, že Janis chce hlavně vyhrávat, a je mu zřejmě jedno, kde to bude, protože svůj projev po zisku ceny MVP zakončil podobně cílevědomě jako loni: „Neříkejte mi dvojnásobný MVP, dokud nevyhraji titul.“