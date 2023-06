Kouč popsal, že Muchová strádala: Měla chycené průdušky, pro nás je vítězka

Co jste si říkal, když Karolína ve finále prohrávala 2:6 a 0:3?

Už to nevypadalo, že by mohla zápas otočit. Stále jsme ale věřili. Naštěstí pak dostala vzpruhu, ani nevím, od koho adrenalin vzala, ale bylo to neuvěřitelné. Ještě vzhledem k tomu, čím vším si na turnaji prošla. Nemocí, neskutečně těžkým zápasem v semifinále... Přesto jí k vítězství proti nejlepší hráčce světa chyběl jen kousek. O to víc nás mrzí, že to nevyšlo. Kdyby to bylo jednoznačné, tak oukej, ale chybělo fakt strašně málo. Bohužel, Kája už v závěru neměla energii.

Na konci tedy rozhodovaly fyzické síly?

Určitě ano. Je třeba si uvědomit, že Kája měla stejnou nemoc jako Rybakinová, která z turnaje odstoupila. Ale ona zabojovala a dostala se do finále, kde hrála ještě takhle skvělý tenis. Fakt neuvěřitelné.

Muchová řekla o nemoci po finále: „Popravdě se na takové věci nevymlouvám. Je pravda, že jsem přijela trochu nemocná, potom mě to malinko skolilo, ale vždy jsem zvládla zápasy odehrát poměrně dobře. Věděla jsem, že musím hrát rychleji, protože jsem měla potíže s dýcháním, jak mi to leželo na průduškách. Ale přeci jen se mi podařilo dojít daleko, takže bych klidně byla takhle nemocná každý turnaj.“

Nemoc tedy byla dramatičtější než lehké nachlazení, jak Karolína svůj stav popisovala?

Samozřejmě. Měla chycené průdušky, mírně zvýšenou teplotu. Nebýt všech věcí, které jsme s ní museli udělat, a všech medikamentů, které dostala předepsané… Dva zápasy odehrála s tím, že ji šíleně pálilo na plicích. Její stav jsme konzultovali s doktorem, který říkal, že může hrát, ale že to bude mít těžké. O takových věcech se během turnaje nemluví, ale my o nich víme. A proto je pro nás vítězka.

Co o ní vypovídá, že i s takovou indispozicí otáčela zápasy?

Že má obrovskou vůli, je mimořádně ctižádostivá, nevzdává se. Vezměte si jen, kdo jiný by ještě hrál tenis po tom všem, co se jí stalo. Kolikrát už musela vzdát turnaj nebo kolikrát prohrála kvůli zranění. Vždy ji to srazilo, ale ona se pak zvedla. A i díky této úžasné vlastnosti si jí všichni vážíme a budeme se snažit pro ni udělat maximum.

Jak jí tažení do finále Roland Garros může pomoct v kariéře?

Určitě získá sebevědomí. Uvěřila, že už na každém povrchu může porážet nejlepší hráčky. Věřím, že jí sláva do hlavy nestoupne, to u ní nehrozí. A taky si slušně vydělala.

Čekali jste před turnajem, že postoupí do finále?

Nejsme nastavení tak, že bychom dopředu tipovali, co bude. Opravdu věříme, že Kája může porazit každou hráčku. My s Jardou (kondičním trenérem a fyzioterapeutem Blažkem) jsme s Kájou byli nejvíc a máme absolutně čisté svědomí, že jsme udělali maximum. A takhle by to mělo být pořád. Když uděláme maximum my i Kája, tak může vyhrát každý turnaj a porazit každou soupeřku.

Co pro ni znamená, že se ve světovém žebříčku posune na 16. místo?

To je fantastické, naším cílem bylo, aby byla co nejdříve nasazená na grandslamech. Super je, že do konce neobhajuje tolik bodů, jen musíme kontrolovat, aby nepřepálila turnaje a jezdila na ně jen tehdy, když je výborně připravena. Herně, fyzicky i zdravotně.

Budete se teď dívat na žebříček sezony, podle kterého se postupuje na Turnaj mistryň?

Už jsme ho sledovat začali, před dvěma zápasy byla myslím devátá.

Po finále se posunula na pátou příčku.

Super, kdyby se dostala do postupové osmičky, tak by to byla bomba.

Za tři týdny začíná Wimbledon, jak se těšíte vzhledem k tomu, že tráva Karolíně sedí nejvíc?

Tím mě trochu děsíte, protože nás čeká setsakramentská práce. Už teď je jasné, že na Wimbledon stoprocentně připravená nebude. Ale budeme se snažit nasadit takový plán, aby byla v co nejlepším stavu. V první řadě musí být fit, což budeme řešit v nejbližších dnech. Musí se doléčit a dát fyzicky do pořádku. To je jediné, co nás teď zajímá, ostatní plány a turnaje zatím řešit nebudeme.