Bez výrazné chyby, ale se ztrátou. Ledecká byla v super-G osmnáctá

Osmadvacetiletá Ledecká na trati neudělala žádnou výraznou chybu, oproti nejlepším ale nejela tak čistě.

Zejména v prostřední prudší a technické pasáži za jejími lyžemi odletovaly obláčky sněhu a nedokázala je držet na hranách.

Její ztráta se tak postupně prohlubovala. Na prvním mezičase měla na Hütterovou manko 12 setin, po druhém činilo 67 setin a po třetím už narostlo na 1,32 sekundy.

Cílem nakonec česká zimní obojživelnice projela s odstupem 1,46 sekundy, což nakonec znamenalo osmnácté místo.

V aktuální sezoně Ledecká předtím zapsala 23. pozici při super-G ve Svatém Mořici, poté byla na stejném místě a ve francouzském Val d´Isere ve sjezdech dvaadvacátá a šestnáctá, načež ve Francii nedokončila superobří slalom.

Stále jí tak chybí umístění mezi nejlepšími. Na druhou stranu na lyžích předtím kvůli zlomenině klíční kosti a dvěma operacím nestartovala předlouhých 631 dní a ani průběh aktuální sezony pro ni není zcela ideální.

Už ve Val d´Isere si stěžovala, že bojuje s virózou. Omezoval ji zejména kašel a brala antibiotika.

Proto na konci roku odložila plánovaný start na snowboardu a místo závodů ve švýcarském Davosu se snažila dát do pořádku.

„Poslední dny jsem teď trávila v Německu u lékaře sportovců Red Bull teamu. Pomohl mi dostat se trochu do formy, ale upozornil mě na to, že bez pár dnů klidu to nepůjde. Po pravdě, i moje babička říká, že všechno má svůj čas,“ uvedla před Vánoci.

Rakušanka Nadine Festová v péči zdravotníků během super-G v Altenmarktu-Zauchensee.

I před startem super-G se musela vyrovnat s nepříjemnou situaci po pádu domácí Nadine Festové, kterou musel ze svahu odnášet vrtulník a pořadatelé na několik minut závod pozdrželi.

Obrovská radost Hütterové

I italská rychlostní suverénka Sofia Goggiaová upadla. V jejím případě ale nešlo o nic vážného, do cíle dorazila po svých a jen zklamaně kroutila hlavou.

To v Hütterové se odehrávaly zcela odlišné emoce. Když viděla, jak jedna soupeřka za druhou končí až za ní, smála se a užívala si vedení.

Zasloužila si ho. S technickou tratí se popasovala nejlépe, hlavně posledními brankami se propletla nejrychleji ze všech.

Rakušanka Cornelia Hütterová během super-G v Altenmarktu-Zauchensee.

Jedenatřicetiletá Rakušanka se tak mohla radovat z pátého triumfu ve Světovém poháru, prvním po loňském super-G v norském Kvitfjellu. V aktuálním ročníku už byla druhá ve Svatém Mořici a třetí ve Val d´Isere.

Na druhém místě skončila o devět setin Norka Kajsa Vickhoff Lieová, která přitom ještě na posledním mezičase vedla o 24 setin. Jenže ve zmíněném úžasném závěru Hütterové o náskok přišla.

Třetí byla Švýcarka Lara Gutová-Behramiová s mankem 21 setin, čtvrtá Italka Federica Brignoneová s odstupem 32 setin a pátá další Italka Marta Bassinová, jež ztratila 45 setin.

Rakušanka Cornelia Hütterová během super-G v Altenmarktu-Zauchensee.

Druhá česká reprezentantka – Nová – obsadila při svém šestém startu ve Světovém poháru dvaapadesátou pozici, na první příčku ztratila 4,26 sekundy.

Do čela hodnocení super-G se posunula Hütterová, na druhou Brignoneovou má k dobru 35 bodů. Celkově vede Američanka Mikaela Shiffrinová, která v Altenmarktu nestartovala.

V sobotu je v rakouském středisku na programu sjezd, v neděli další superobří slalom.