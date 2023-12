Ledecká se vrátila na lyže, v super-G ve Svatém Mořici na nejlepší nestačila

Česká reprezentantka a olympijská vítězka z této disciplíny z roku 2018 se na svah vydala jako 23. v pořadí a stejné číslo nakonec svítilo u jejího jména i v konečné výsledkové listině.

„Nezajela jsem dobrou jízdu, to je zcela jasné, ale dělala jsem, co jsem mohla. A jsem ráda, že mám za sebou první závod po tak dlouhé době a budu mít od čeho se odrazit,“ hodnotila Ledecká v nahrávce pro média. „Trať byla hodně těžká, byla špatná viditelnost. Je tady minimálně deset bran, za kterými vůbec nevidíte, jakým směrem vás to za vlnou vyhoupne.“

Super-G žen ve Svatém Mořici Reportáž ze závodu

Že do bojů o přední příčky nezasáhne, bylo jasné hned od začátku.

Celou trať, včetně horní pasáže, kde se závodnice kvůli mlze potýkaly s horší viditelností, sice zvládla bez vážnějšího zaváhání, na mezičasech ale postupně nabírala stále větší a větší ztrátu.

Do cíle dorazila až jako 17. z 19 lyžařek, které super-G v té době dokončily, záhy vypadla z první dvacítky a definitivně se usadila na 23. příčce. Za nejrychlejší Goggiaovou zaostala o tři vteřiny a 44 setin.

Původně se měla k závodění vrátit už v polovině listopadu v Zermattu, tamní dva sjezdy se ale kvůli počasí neuskutečnily. Celou minulou sezonu na lyžích vynechala kvůli komplikované zlomenině klíční kosti, stihla jen pár účastí na snowboardu.

Goggiaová, jež v minulém ročníku ovládla hodnocení sjezdu a startovala jako sedmá, zvítězila s obřím náskokem 95 setin.

Italka Sofia Goggiaová se raduje z vítězství v super-G ve Svatém Mořici.

Druhá Hütterová si polepšila díky vydařené druhé polovině, o sedm setin porazila obhájkyni malého křišťálového glóbu za super-G Gutovou-Behramiovou. O dalších šest setin pomalejší byla americká hvězda Mikaela Shiffrinová, která před dvěma týdny ve slalomu v Killingtonu získala jubilejní 90. výhru v seriálu.

Druhá česká reprezentantka Tereza Nová se na sjezdovku pustila s číslem 53 a zaujala 45. pozici se ztrátou 6,71 vteřiny. Klání dokončilo 47 závodnic.

Lyžařky se ve Svatém Mořici představí i o víkendu: v sobotu v 10:30 změří síly ve sjezdu, v neděli ve stejný čas ve druhém super-G.