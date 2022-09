Prahou to neskončí! Povstání hvězd posouvá Čechy do osmifinále EuroBasketu

Agilní Češi do utkání vletěli, v útoku se dařila střelba z dlouhé vzdálenosti. Znatelný rozdíl byl ale především v obraně, která v předchozích duelech často kazila dojem.

Podobně jako proti Nizozemsku si Češi vytvořili výrazné poločasové vedení 53:37.

I tentokrát ho ale ve třetím dějství ztratili, na začátku poslední čtvrtiny se náskok po trojce Deniho Avdiji snížil dokonce na dva body.

Pak ale přišla chvíle hvězd.

Hned vzápětí kontrovali z trojky Tomáš Satoranský a následně i dvakrát Vojtěch Hruban. Na český úprk už Izraelci odpověď nenašli a končí na turnaji kvůli horšímu vzájemnému zápasu s Českem na pátém, nepostupovém místě.

Nejlepším střelcem českého týmu byl s 25 body stejně jako v předchozím mači Hruban. Konzistentně kvalitní výkon předvedl Jan Veselý, jenž zaznamenal 16 bodů.

„Jsem hotovej,“ řekl po zápase Veselý, který na hřišti strávil 33 minut, nejvíce z českého týmu.

„Spadl nám kámen ze srdce. Jsem rád, že jsme to psychicky zvládli a postoupili jsme. S našimi problémy, které jsme měli, Saty zraněný kotník, se kterým hrál zápasy. Jsem rád, že je takový blázen,“ chválil odhodlání klíčového muže českého týmu.

Satoranský, který se ve dvou odehraných ve skupině trápil, tentokrát zářil.

Tomáš Satoranský v zápase proti Izraeli.

Právě on vždy zabral v důležitých momentech. V první čtvrtině Čechy poslal do vedení, které udrželi až do konce zápasu. Když se Izraelci na začátku poslední čtvrtiny přiblížili na rozdíl jediného koše, Satoranský vedl tým trojkou k dalšímu úprku. Tentokrát již rozhodujícímu. „I když nehrajeme v takové formě jako jsme měli minulé turnaje, tak dokážeme vyhrávat důležité zápasy,“ pochvaloval si Satoranský.

Po celé utkání se čeští hráči mohli spolehnout na přesnou střelbu za tři body. Z 23 pokusů z dlouhé vzdálenosti proměnili 13. Dokázali také těžit z podkošové výškové výhody a nasbírat třináct útočných doskoků, o sedm více než jejich soupeři.

Čeští basketbalisté, šestí z MS v roce 2019 a účastníci olympijských her, tak odvrátili krach a vyřazovací boje v Berlíně budou pokračovat i s nimi. V osmifinálovém utkáním proti nim bude stát těžká zkouška. V neděli zabojují o čtvrtfinále proti Řecku s hvězdou NBA Janisem Adetokunbem. „Určitě bychom šli raději na jiný tým než Řecko,“ přiznal Satoranský.

Bohačík trápil hvězdu

V úvodu po souhře pivotů skóroval jako první Veselý, na něhož reagoval trojkou Pnini. Přetahovaná tam a zpět skončila tři minuty před koncem první části, kdy se první trojkou na turnaji zaskvěl Satoranský a následně se k němu přidal i Hruban.

Pak už to byla do konce poločasu česká show.

Na útočném doskoku se dařilo využít 217centimetrovou výhodu jménem Ondřej Balvín. Český pivot o devět centimetrů převyšoval nejrostlejšího Izraelce a sbíral útočné doskoky a následné koše. Podobný úspěch slavil i Veselý.

Čeští basketbalisté slaví úspěšnou akci, vpravo je Jan Veselý.

Klíčovým faktorem byl obranný výkon Jaromíra Bohačíka, jenž v prvním poločase udržel hlavní hvězdu soupeřů Avdiju na čtyřech bodech. V celém utkání skóroval jedenadvacetiletý Izraelec 12 bodů s úspěšností 31 %, k tomu ale přidal jedenáct asistencí.

Do druhé půle nastoupili agresivnější Izraelci, kteří nutili Čechy ke ztrátám.

V polovině třetí čtvrtiny se Avdija po další ztrátě ocitl volný pod košem. Následně proměnil koš Madar a Češi už vedli pouze o pět bodů. Po jeho další trojce před koncem předposlední čtvrtiny už měli čeští hráči k dobru pouze čtyři body.

Na Avdijovu trojku zkraje poslední čtvrtiny odpověděl Satoranský stejnou mincí. Po dalším Avdijově pokusu z dlouhé vzdálenosti si míč několikrát poskočil na obroučce a vyklouzl ven.

To Hruban byl přesný. A hned dvakrát za sebou. O2 arena se rozbouřila a do konečného hvizdu už neměla důvod ztichnout.