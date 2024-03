Veselý pomohl Barceloně osmi body porazit svůj bývalý klub Partizan

Veselý v dresu Partizanu nastupoval v letech 2008 až 2011 před odchodem do NBA a získal s ním tři srbské tituly v lize a stejný počet pohárů. Tým z Bělehradu je v euroligové tabulce desátý a drží tak poslední postupové místo do play off.

Euroliga basketbalistů 29. kolo FC Barcelona - Partizan Bělehrad 94:76 (za domácí Veselý 8 bodů, 5 doskoků, 3 asistence, Satoranský 7 bodů, 1 doskok, 5 asistencí)

Fenerbahce Istanbul - Valencie 118:88

Olympiakos Pireus - Panathinaikos Atény 71:65

Crvena zvezda Bělehrad - Maccabi Tel Aviv 80:84

Alba Berlín - Monako 82:90

Baskonia - Milán 88:73