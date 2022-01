Fantastická boxerská show v Praze. I bez celebrit. Slováci přivezou olympionika, Češi ukážou drsné obry

SOBOTNÍ PROGRAM TIPSPORT REAL BOXING CUP: Muži do 60 kg: 1. Jasur Zaripov (BC Bigboard Praha) vs. Viliam Tankó (Box Club Stavbár Nitra)

2. Dočkal Petr (SKP SEVER Ústí nad Labem) vs. Lukáš Salay (BC Dubnica na Vahom) Ženy do 55 kg: 3. Claudia Tótová (Box Club Stavbár Nitra) vs. Kateřina Čavajdová (SKP SEVER Ústí nad Labem) Muži do 67 kg: 4. Kelvin Soquessa (BC Bigboard Praha) vs. Adolf Staněk (Box Club Stavbár Nitra)

5. Novák Petr (SKP SEVER Ústí nad Labem) vs. Miroslav Dujsík (BC Dubnica na Vahom) Ženy do 55 kg: 6. Lenka Kardová (BC Bigboard Praha) vs. Kristýna Orságová (BC Dubnica na Vahom) Muži do 71 kg: 7. Michal Takács (Box Club Stavbár Nitra) vs. Petr Antoš (SKP SEVER Ústí nad Labem)

8. Michal Zátorský (BC Bigboard Praha) vs. Jan Almásy (BC Dubnica na Vahom) Muži do 80 kg: 9. Lukáš Fernéza (BC Dubnica na Vahom) vs. Andrej Csemez (Box Club Stavbár Nitra) Ženy do 60 kg: 10. Šarlota Novotná (BC Bigboard Praha) vs. Lenka Bernardová (Box Club Stavbár Nitra) Muži do 80 kg: 11. Nino Biliár (SKP SEVER Ústí nad Labem) vs. Max Schejbal (BC Bigboard Praha) Muži do 92 kg: 12. Viktor Trusch (SKP SEVER Ústí nad Labem) vs. Malvin Mané (BC Bigboard Praha) Ženy do 60 kg: 13. Jana Maceková (BC Dubnica na Vahom) vs. Magdaléna Tichá (SKP SEVER Ústí nad Labem) Muži do 92 kg: 14. Joseph Kostúr (Box Club Stavbár Nitra) vs. Milan Panáč (BC Dubnica na Vahom)