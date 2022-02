Finsko - Slovensko 2:0. Suomi odbránili semifinále a těší se na boj o zlato

Družina pod vedením hlavního kouče a velkého stratéga Jukky Jalonena znovu ukázala, jak soustředěně dokáže odehrát kompletních 60 minut hokejového utkání. Finové si pečlivě střežili vlastní obranné pásmo a od 16. minuty až do úplného závěru uhájili před bojovnými Slováky těsný náskok.

Po zlatu a stříbru z posledních dvou světových šampionátů přidají Suomi další medaili i pod pěti kruhy v Pekingu. Proti komu o ni zabojují a jaké bude hodnoty, o tom rozhodne druhé semifinále, respektive nedělní finále.

„Pro nás všechny je to skvělý den. Věděl jsem před olympiádou, že máme velmi dobrý tým, plný zkušených hráčů, ale na každém turnaji je vždy otázka, jak to dopadne. Teď máme skvělou příležitost zahrát si o nejzářivější medaili, což je úžasné,“ jásal střelec druhé branky Harri Pesonen.

Úvodní ranní semifinále odstartovalo opatrně, Slováci nechtěli udělat hloupou chybu v obraně, na kterou Seveřané trpělivě vyčkávali a jinak hráli více ekonomicky.

Zásadní zlom nastal v 16. minutě. Spolehlivý Patrik Rybár ve zmatečné situaci úspěšně čelil několikrát nebezpečně blízko poletujícímu puku, zastavil i teč Sakariho Manninena, jenže na dorážku stejného hráče už nestačil. Proti finskému forvardovi sice zvedal beton v naději, že kotouč pošle nahoru, jenže Manninen si počkal a pálil pod nohu slovenského brankáře.

Outsider střetnutí ve druhé třetině perfektně ubránil dvojité oslabení a v defenzivě pracoval i nadále svědomitě. Na druhé straně se ale nemohl prosadit. Nejenže čelil pevnému bloku, ale také mu v koncovce chybělo tolikrát omílané štěstí.

Slovenský kapitán Marek Hrivík (27) poslal ve velké šanci puk jen mezi vnější část tyče a brankový oblouk.

Do asi největší tutovky se dostal kapitán Marek Hrivík ve 25. minutě. Povedeným blafákem obelhal pevného Säteriho, ale kotouč už do sítě nezametl, dostal ho jen do vnějšího oblouku brány těsně za tyčkou.

„Nevím, co k tomu říct. Byl jsem rychlý, snažil se kontrolovat puk, ale bohužel jsem se dostal z úhlu a netrefil bránu. Nedal jsem gól a tím to končí,“ smutnil Hrivík.

Hrivík měl i šanci z dorážky, stejně tak Jurčo, Säteri musel být pozorný i při předbrankových tečích. Slováci soupeře dokonce na chvíli uzamkli v jeho pásmu, ale že by někde vyloženě minuli odkrytou branku, to se říct nedá. Finové se pozičně drželi a zároveň hráli disciplinovaně, ani jednou nešli na trestnou lavici.

Navíc obraz hry nevypadal tak, že by slabší tým mačkal favorita. Ten se totiž držel a v partii nemusel hekticky skákat do střel či hledat puky. Zvolil aktivní přístup a kotouče nenechával jen tak projít na vlastního gólmana, posílal je z obranné třetiny chytře ven. K tomu se prosazoval i v útočných akcích, a tudíž byl poměr střel po celou dobu vyrovnaný.

Třetí část pak Suomi zvládli bravurně. Slováci se snažili, ale kromě nepovedeného přečíslení Slafkovského s Krištofem jim spíše jen postupně ubýval čas na vyrovnání. K tomu Finové také občas zahrozili a při závěrečné protivníkově hře bez brankáře zůstal ve středním pásmu osamocený Pesonen.

Třiatřicetiletý útočník se k puku dostal po Hartikainenově prohození o mantinel, dojel si s kotoučem na holi přímo do brankoviště a v brzdě zblízka zakončil, čímž uzavřel skóre zápasu.

Zklamaní slovenští hokejisté po semifinálové prohře s Finskem.

Výkon Finů připomínal i ten ze čtvrtfinále posledního MS, v němž Seveřané zdolali Česko 1:0.

Slováci na turnaji odehráli další hezké utkání, v němž favorita trápili, jak jen mohli. Šanci na zisk cenného kovu dostanou ještě v sobotním zápase o bronz, v němž se střetnou s poraženým z odpoledního semifinále.

„Celý tým hrál výborně. Je to o chybách a o tom, kdo je využije. Jim se podařil gól dát. Myslím, že to byl vyrovnaný duel, i když Finové byli favority a my outsiderem. Dokázali jsme se jim vyrovnat v rychlosti i dalších věcech. Je to ohromná škoda,“ uzavřel zklamaný Peter Čerešňák.