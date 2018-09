Forma graduje ve správný okamžik, tvrdí Kreuziger před závodem MS

innsbruck Ve velmi dobrém rozpoložení dorazil ve čtvrtek do dějiště světového šampionátu v silniční cyklistice lídr české sestavy Roman Kreuziger. V dlouhém nedělním závodě, který bude zároveň velmi náročný svým profilem, se chce poprat o čelní příčky. Jako dobrý vrchař věří, že může pomýšlet hodně vysoko.

„I když výsledky třeba nebyly takové, jak jsem očekával, forma rostla a vnitřně jsem v pohodě. Myslím, že jsem určitě na úrovni Ardén, což mi dodává zdravé sebevědomí. Většinou se bojím to říct nahlas, ale teď si myslím, že vše graduje ve správný okamžik. Přijel jsem do Innsbrucku v pohodě, těším se na závod, tak uvidíme, jak to půjde v neděli,“ řekl dnes novinářům dvaatřicetiletý jezdec stáje Mitchelton-Scott.

„Ve středu jsme zakončili soustředění na Gardě tréninkem za motorkou, abychom trochu rozfrčeli nohy. Kopců jsme nastoupali dost, tak bylo třeba i něco do rychla. Včera jsme se přesunuli sem a dali si uvolňující vyjížďku, dnes jsme byli obhlédnout trať,“ přiblížil Kreuziger.

Věří, že trať mistrovského závodu mu bude hodně svědčit, jenže nebude sám. „Těch lidí je spousta... Julian Alaphilippe, bratři Yatesové, nepodceňoval bych ani Urána, který vyšel velmi dobře z Vuelty, pak samozřejmě Francouzi, Belgičani, Holanďani mají také dobrý tým... Je to hodně pestré a bude záležet na tom, jak to komu sedne. A jak bude závod rozjetý od začátku,“ přemítal Kreuziger.

„Je to závod pro pár vyvolených. Bude záležet na tom, jak se pojede od startu, jaká bude nastavená taktika i těch ostatních týmů, zda bude malý únik, nebo větší. Od toho se bude vše odvíjet, včetně toho, zda závodění bude od prvního kola hodně intenzivní, nebo jestli to bude spíš vyčkávaná a pojede se třeba až poslední dvě tři kola,“ vysvětlil Kreuziger.



Faktem ale je, že hlavní kopec při výstupu na Igls, který závodníci absolvují celkem sedmkrát, by mu měl sedět zcela dokonale. „To určitě ano. Má dobrou délku, není extrémně dlouhý, ale už to není kopec, který přejedou sprinteři. Není to na 10 minut, ale na nějakých patnáct, šestnáct,“ podotkl Kreuziger.

„Pojede se tam rychle a ten kopec se hodně zajídá, což bylo vidět i ve čtvrtečním závodě juniorů. Poprvé tam závodili, podruhé to už byl spíš boj s kolem. Pojedeme ten kopec vícekrát a v tom sedmém kole si myslím, že už ten závod může být třeba i rozhodnutý, kdyby ujela nějaká skupina,“ předpověděl Kreuziger.

Čeští reprezentanti si dnes projeli i poslední kolo závodu, tedy dlouhý kopec na Igls a pak ten kratší na Gramartboden. „Tedy tu stěnu Höll, která bude časově náročná a dlouhá, kde to dosahuje až 28 procent,“ poukázal na hrozivé číslo Kreuziger. „Už jsem tady před pár měsíci byl, takže jsem věděl, jak ten kopec vypadá. A od té doby se nezmírnil,“ dodal s úsměvem.

A těžko pro něj hledal přirovnání. „Takový Mur de Huy je proti tomu procházka růžovým sadem, protože je mnohem kratší a ani ta procenta tam nejsou taková, jak jsou tady. Těch posledních 300 metrů tady je něco, co jsem asi nikde nikdy nezažil. A člověk musí brát v potaz i to, že tam bude po nějakých 250 kilometrech. Abyste se vůbec dostali nahoru, musíte jet spoustu wattů. Když tam někdo pojede pomalu, pojede sedmičkou, a když pojede rychle, pojede tak 8,2,“ řekl Kreuziger.

„Naštěstí je dobré počasí, ale kdyby pršelo, tak by se poslední kopec nedal ani vyjet a musely by třeba nastat změny v plánu pro organizátory,“ doplnil Kreuziger.

Očekává, že sedmihodinový závod bude bolet každého. „Ale dlouho se na něj připravujete a těšíte se na něj, takže počítáte s ledasčím, i když samozřejmě doufáte, že nepřijdou nějaké černé scénáře a bude to zrovna váš dobrý den,“ prohlásil Kreuziger.