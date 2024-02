Největší přestup posledních let? Hamilton míří z Mercedesu do Ferrari

Britský pilot jezdí od roku 2013 za Mercedes a místo v něm má jisté i pro tento rok, poté by se ale měl přesunout. S informací přišel britský server Sky Sports, podle nějž by mělo k oficiálnímu oznámení dojít ještě dnes.

Zájem o britského pilota projevilo Ferrari už loni na jaře, kdy mu údajně nabídlo roční plat 46 milionů eur.

Hamiltonovi tehdy dobíhala smlouva s Mercedesem, v průběhu sezony ji ale prodloužil na rok 2024 a 2025. Server motorsport.com se nicméně domnívá, že vázaný je Hamilton pouze na letošní sezonu a pokud by měl získat smlouvu s jinou stájí na příští rok, žádné závazky Mercedesu neporuší.

Což se nyní přesně děje. Podle Sky Sports už šéf Mercedesu Totto Wolff oznámil novinku v továrně týmu.

O jednoho z nejúspěšnějších formulových závodníků historie mělo v průběhu let zájem mnoho týmů, rodák ze Stevenage však dosud zůstával věrný Mercedesu, se kterým získal šest titulů. Poprvé se stal mistrem světa v roce 2008 v McLarenu.

Od Hamiltonovy porážky v posledním kole finále sezony 2021 v Abú Zabí kralují ve formuli 1 Max Verstappen a tým Red Bull. Dříve dominantní Mercedes je nyní jen v jeho stínu a Hamilton už dvě sezony nepoznal radost z vítězství ve Velké ceně, jímž by rozšířil svou rekordní sbírku 103 prvenství.

Pokud by Hamilton do Ferarri skutečně odešel, týmovým kolegou by mu byl Monačan Charles Leclerc, který minulý týden podepsal se stájí další několikaletý kontrakt.

