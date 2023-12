Formule 1 plánuje nový městský závod v Madridu s premiérou po roce 2026

Ve formuli 1 zůstává šest sprintů Jezdci formule 1 budou i v nadcházející sezoně bojovat o body v šesti sprintech. Novými hostiteli zkrácených závodů v rámci víkendového programu budou Šanghaj a Miami, v kalendáři zůstanou sprinty při Velkých cenách v Rakousku, Austinu, Brazílii a Kataru. Pořadatele dnes oznámili zástupci seriálu mistrovství světa. Zatím ale není jasné, jaká bude přesná podoba závodních víkendů. Kvalifikace na sprint, takzvaný rozstřel, by se mohla nově jet v pátek a samotný sprint by následoval v sobotu před kvalifikací na nedělní závod. O pořadí na startovním roštu pro Grand Prix se nyní rozhodovalo už po pátečním prvním tréninku a sobota byla vyhrazena pro sprintovou kvalifikaci a sprint. Nově by mohlo ve sprintu bodovat také více než osm nejlepších jezdců, diskutuje se i o možném otočení startovního pořadí pro první desítku. Konkrétní návrhy na změny by měla FIA předložit komisi F1 v lednu 2024.