Paradox v Red Bullu. V závodech dominuje, piloti však zuří a jejich vztah uvadá

O lepším vstupu do sezony snad ani nemohli snít. V Bahrajnu i o víkendu v Saúdské Arábii dojeli na prvním a druhém místě. Zdálo by se, že v Red Bullu bude všechno růžové, jenže opak je pravdou.

„Myslím, že to v týmu docela vře. Oba piloti by měli být maximálně spokojení, ale místo toho jsou oba naštvaní. Zvláštní situace,“ říká mistr světa z roku 1996 Damon Hill.

Ne, Max Verstappen se Sergiem Pérezem neprožívají zrovna líbánky. Dvojnásobný šampion si stěžuje na nedokonalost skoro dokonalého auta. Mexičan zase na to, že nemá stejné podmínky.

To všechno paradoxně po závodě, ve kterém zase o pořádnou dardu ujeli světu.

Na okruhu v Džiddě neměli konkurenci. Pérez celou dobu jasně vedl, Verstappen se po startu z patnáctého místa a kouzelném výkonu prodral až na druhé. Vzájemně se přetahovali o nejrychlejší kolo, které nakonec na poslední chvíli ukořistil Nizozemec.

Max Verstappen z Red Bullu před tréninky na VC Saúdské Arábie

Což je problém. Proč? „Dvě kola před cílem mi v týmu řekli, abych udržoval stejné tempo. V tu chvíli jsem měl nejrychlejší kolo já, nepotřeboval jsem zajet další. Předpokládal jsem, že to samé řekli i Maxovi. Tohle musíme prověřit,“ stěžoval si Pérez na tiskové konferenci po závodě.

Jeho kolegu zachytila rádiová komunikace, jak se pár kol před koncem svého inženýra ptá, jakou hodnotu nejrychlejší kolo má. „To aktuálně není naše starost,“ dostal odpověď.

„Ale mě to zajímá!“ naštvaně sykl dvojnásobný šampion, než si bod za nejrychlejší kolo v posledním kole uzmul. Tak, aby už Pérez nemohl reagovat.

No, a právě o tenhle bod teď vede celý šampionát, což Mexičana pochopitelně štve. Zvlášť, když nad chováním Verstappena jen krčí rameny i šéf týmu Christian Horner nebo poradce Helmut Marko. „To je typický Max, v tomhle se nedá moc kontrolovat. Oba se na nejrychlejší kolo ptali, ale Max čekal až do poslední chvíle, aby už Checo nemohl kontrovat,“ usmál se Marko.

Mohl by být laskavější

Až by se zdálo, že po tomhle lišáckém překvápku bude Verstappen po závodě hýřit úsměvy.

Naopak, svůj RB19 dokonce zaparkoval v boxové uličce, a ne na místě vytyčeném pro tři nejlepší. „Tým možná šťastný je, ale já osobně ne. Nejsem tu, abych dojížděl druhý. Když bojujete o titul a zatím to vypadá jako souboj dvou vozů, musíte je mít oba spolehlivé. Musíme se rozhodně zlepšit,“ uvedl naštvaně.

Tým možná šťastný je, ale já osobně ne. Nejsem tu, abych dojížděl druhý. Max Verstappen úřadující šampion formule 1

Narážel pochopitelně na problém s vozem v kvalifikaci, kvůli čemuž skončil až patnáctý. Jinak si ale nemá moc na co stěžovat. Když v neděli doslova míjel mercedesy, David Croft, expert Sky F1, pronesl: „Vypadalo to, jako kdyby vozy formule 1 závodily s vozy formule 2.“

Lewis Hamilton zase o letošním redbullu prohlásil, že rychlejší auto během své kariéry ještě nespatřil. Verstappen by podle mnohých měl být spíš pyšný na tým kolem génia Adriana Neweyho. Vždyť mu postavil další nadpozemský monopost, který možná má své mouchy, co se spolehlivosti týče, ale to měl i loni, a nakonec z toho byla nejdominantnější sezona historie.

„O to víc jeho komentáře musí tým mrzet,“ myslí si mistr světa z roku 2016 Nico Rosberg. „Slyšel jsem, že vynechal i týmovou schůzku, což není úplně dobrý přístup. Na to, že je start sezony, nemá dobrou mentalitu. Vzhledem k vozu, ve kterém sedí, by mohl být trochu laskavější.“

Pérez už mu nepomůže

Tak či tak, oba piloti jsou naštvaní a vztah mezi nimi čím dál víc chřadne. Však už loni to mezi oběma vřelo. Vzpomeňte na Velkou cenu Brazílie, ve které chtěl Pérez, v té době bojující o druhé místo v celkovém pořadí, po už jistém šampionovi Verstappenovi, aby ho pustil před sebe. Pokyn dokonce přišel i od týmu, ale Nizozemec to nesl dost nelibě. Svému kolegovi místo neuvolnil a do vysílačky ostře pronesl: „Tohle už po mně nikdy nechtějte. Mám své důvody a stojím si za nimi.“

Pérez na to jen odvětil: „Ukázal, kým opravdu je.“

Verstappen prý pořád nemohl překousnout, že jeho týmový partner boural v kvalifikaci v Monaku ve chvíli, kdy vedl. Měl to prý udělat schválně, aby jeho kvalifikační čas už nikdo nepřekonal.

Teď, po druhém závodě sezony, jsou znovu na kordy.

Zbytečně, až se chce říct. Skutečně bylo ze strany Verstappena nutné v posledním kole tolik riskovat, aby týmovému kolegovi sebral jediný bod za nejrychlejší kolo závodu? Aby po dvou Velkých cenách vedl? Vždyť kromě Péreze a jeho táty asi není ve formuli 1 moc lidí, kteří by věřili, že Mexičan může Verstappena pravidelně porážet a stát se na konci roku mistrem světa.

Sergio Pérez, vítěz kvalifikace na Velkou cenu Saúdské Arábie

A co až přijde chvíle, kdy náhodou bude potřebovat od kolegy pomoct? Třeba jako předloni, kdy za sebou Pérez v posledním závodě sezony v Abú Zabí neuvěřitelně dlouho držel Hamiltona, a pomohl tak parťákovi k titulu.

Nic takového už nejspíš nehrozí. „Vždycky je důležité pracovat jako tým. Když uvidím, že nedostávám podporu, kterou potřebuju, nebudu ji vracet,“ řekl Pérez na rovinu.

Verstappen možná zasadil poslední ránu vnitrotýmové spolupráci.

Kvůli jednomu jedinému bodu.

Tak snad se vyplatí.