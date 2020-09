Grandslam pro generaci nástupců. Po 13 turnajích vyhraje trofej někdo jiný než Djokovič, Federer či Nadal

New York Nadvládu hrajících legend Rogera Federera, Rafaela Nadala a Novaka Djokoviče na nejvýznamnějších tenisových podnicích dokázali během uplynulých patnácti let narušit jen čtyři tenisté. Jednou byli úspěšní Juan Martín Del Potro s Marinem Čiličem, třikrát Andy Murray a Stan Wawrinka. Zatímco tyto hráče lze zařadit do stejné věkové kategorie jako členy velké trojky, letošní US Open (konečně) ovládne někdo z mladší generace jejich nástupců.

Federer s Nadalem se turnaje v New Yorku po koronavirové pauze nezúčastnili. Djoković se o šanci na osmnáctý grandslamový triumf připravil v osmifinále, když v emocích nechtěně zasáhl míčkem čárovou rozhodčí a byl diskvalifikován. „Lidé se mě ptali, kdo ho může porazit. Odpovídal jsem, že se může porazit jen on sám,“ okomentoval situaci bývalý trenér srbského hráče Radek Štěpánek.

Medveděv favoritem Tento nešťastný incident tedy otevřel dveře pro další tenisty. Premiérový grandslamový titul si z US Open odveze buď Dominic Thiem, Daniil Medveděv, Alexander Zverev, nebo Pablo Carreño Busta. „Podobná situace tu hodně dlouho nebyla. Ale obávám se, že se vždy budou ozývat tvrzení, že nebýt Novakova vyloučení či absence Rafy a dalších, k ničemu takovému by nedošlo,“ nechal se pro CNN slyšet Brad Stine, který v minulosti vedl třeba světovou jedničku Jima Couriera. Grandslamové finále si zatím vyzkoušeli jen Thiem a Medveděv. Rakouský tenista skončil těsně pod vrcholem hned třikrát, jeho aktuální semifinálový soupeř zase loni v New Yorku nezvládl pětisetovou bitvu proti Nadalovi. Právě čtyřiadvacetiletý rodák z Moskvy je nyní v očích expertů a sázkových kanceláří považován za hlavního favorita. „Tenis je v Rusku stále velice populárním sportem. Daniil si svými výsledky říká o větší pozornost veřejnosti. Pokud vytrvá a bude se mu dařit i nadále, stane se doma populárnější osobou než většina hokejistů a fotbalistů,“ myslí si dvojnásobný grandslamový šampion Jevgenij Kafelnikov. Medveděv na své dosavadní cestě turnajem neztratil ani set, Thiema o sadu obral pouze Marin Čilič. „Je trochu zvláštní, že už tady není nikdo z velké trojky. Šance na celkové prvenství se lehce zvýšily, ale jinak se nic nemění. Ostatní tři semifinalisté jsou skvělí hráči. Každý z nás si tu trofej zaslouží,“ prohlásil Rakušan. Zverev předpoklady tolik nenaplňuje Druhé klání obstarají Carreño Busta a Zverev, jenž byl po svém vstupu na scénu ATP pasován do role jednoho z hlavních nástupců Djokoviće, Nadala a Federera. Třiadvacetiletý Němec už několikrát potvrdil své kvality a nesporný talent, ale dobré výsledky na grandslamech se mu vyhýbaly, i když před dvěma lety triumfoval na Turnaji mistrů. Muži (dnes od 22 hodin): A. Zverev (5-Něm.) - Carreňo-Busta (20-Šp.),

Thiem (2-Rak.) - Medveděv (3-Rus.). Utkání na tři vítězné sety nezvládal psychicky, hodně se nadřel i proti žebříčkově níže postaveným soupeřům. Až v letech 2018 a 2019 dokráčel do čtvrtfinále antukového Roland Garros, letošní Australian Open pro něj skončilo až v semifinále, kde nestačil na Thiema. „Na grandslamech jsem byl často přemotivovaný, chtěl jsem uspět až příliš. Musel jsem se naučit vypořádat s tlakem a s vlastními očekáváními. Teď jsem mezi nejlepší čtyřkou na US Open, ale končit ještě nehodlám,“ řekl odhodlaně Zverev. Carreña Bustu už v minulosti dvakrát porazil. Jenže španělský tenista nebude snadným úlovkem. US Open si oblíbil, semifinále si v New Yorku zahrál už před třemi lety. Dá se říct, že dvacátý nasazený má splněno, ale souboj o titul je velkým lákadlem. „Cítím se velmi dobře. Během karantény jsem poctivě trénoval. Když tvrdě trénujete, výsledky se dříve nebo později dostaví,“ pochvaloval si Carreño Busta. Kdo si z Flushing Meadows nakonec odveze nejcennější trofej kariéry? A bude výjimka z pravidla, nebo se éra dominance velké trojky přece jen chýlí ke konci?