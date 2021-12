The Guardian: Doktor Voráček z covidového olympijského speciálu se stal antisportovní osobností roku 2021

Jeho jméno na konci července obletělo svět.

Psala o něm pochopitelně česká média, ale i většina těch zahraničních. Lékař českých tenistek Vlastimil Voráček byl totiž prvním nakaženým z charterového letu olympioniků do Tokia.

Na ten později doplatili čtyři čeští sportovci. Beachvolejbalista Ondřej Perušič se sice na olympiádě ukázal, ale karanténa mu vzala až příliš sil pro rozhodující zápas ve skupině proti Rusům.

Plážoví volejbalisté Ondřej Perušič a David Schweiner proti ruským světovým šampionům Olegu Krasilnikovi a Vjačeslavu Stojanovskému (31. července 2021)

Naopak cyklista Michal Schlegel s beachvolejbalistkou Markétou Nausch Slukovou a stolním tenistou Pavlem Širučkem se v Tokiu fanouškům vůbec neukázali.

Pro Slukovou to byl o to trpčí zážitek, vzhledem k tomu, že kvůli olympiádě si ještě prodloužila kariéru a odsunula založení rodiny.

„Už jsme si poplakaly, zanadávaly, zase poplakaly. Strašně nás to bolí, vůbec jsem tu situaci nestrávila. Tohle je noční můra každého olympionika,“ uvedla tehdy.

Asi hlavně proto britský Guardian, který v minulosti podobně ocenil třeba i chování tenisty Nicka Kyrgiose, zařadil na první místo právě lékaře Vlastimila Voráčka.

Připomněl, že doktor proti covidu bojuje ústní vodou.

„Němečtí vědci nedávno zveřejnili studii, která ukazuje, že kloktání běžně dostupných ústních vod může významně ovlivnit přenášení koronaviru. Množství virů se kloktáním sníží, protože dezinfekce ústní vodou je likviduje. Virus se tak výrazně redukuje,“ řekl kdysi Voráček. „Sám ústní vodu používám, v době pandemie koronaviru několikrát denně, a doporučuji to svým pacientům. Nezáleží na tom, jakou ústní vodu používáte, testy dokázaly, že podobně fungují všechny běžně dostupné v drogeriích.“

Guardian si z lékaře dělá legraci, že podobně funguje také očkování.

Připomíná, že on nebyl zrovna příznivcem očkování a že také byl prvním pozitivně testovaným pacientem z daného letu, což z něj dělá pacienta 0.

To nutně nemusí být pravda, jelikož důkazy pro to, že Voráček byl skutečně prvním přenašečem viru, nejsou a Japonci je Českému olympijskému výboru už ani nedodají.

Pravděpodobnost je ale pochopitelně velká.

Kdo je na seznamu dál?

Třeba bangladéšský hráč kriketu Shakib Al Hasan, který neunesl rozhodnutí rozhodčího, řval na něj a lámal všechno, co mu přišlo pod ruku.

Pak taky dva další sportovci z olympiády v Tokiu.

Kim Raisnerová, německá moderní pětibojařka, která v přímém přenosu uhodila svého koně pěstí poté, co odmítl v parkuru poslušnost. To samé udělala několikrát také její trenérka a byl z toho jeden z největších skandálů druhé poloviny her.

Moderní pětiboj má nyní v plánu parkur ze závodů úplně vypustit…

Neopatrný Morhad Amdouni zase při olympijském maratonu shodil všechny lahve s pitím, takže se žádný z jeho soupeřů nemohl osvěžit. „Jak byly orosené, hrozně klouzaly,“ omlouval se.

Watch the shocking moment French marathon runner Morhad Amdouni who deliberately knocks over all the water so his fellow competitors won’t have any pic.twitter.com/3Orfwm7WJK — Osama (@osirmah) August 9, 2021

Tenista Benoit Paire měl zase na začátku roku v 36 zápasech bilanci: 4 výhry, 32 porážek. Jednoduše proto, že přijel na turnaj, prohrál, inkasoval odměnu a zase zmizel. Nějakou dobu bylo totiž pořadí ATP zmraženo, takže nenesl žádné důsledky. „Přijedu, vezmu peníze a jedu na další turnaj,“ řekl doslova L’Équipe.

A jedna z legend snookeru Shaun Murphy nezvládl rychlý konec na UK Championship v prvním kole. Prohrál totiž s amatérem. „Prohrál jsem s někým, kdo v budově ani neměl být. Nevím, proč tenhle sport umožňuje amatérům soutěžit na profesionálních turnajích,“ řekl doslova.

Třeba proto, že jsou lepší než exmistr světa...