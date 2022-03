Ruský gymnasta Kuljak se za podporu útoku na Ukrajinu nestydí. Písmeno Z by si dal na hruď znovu

Kuljak o víkendu obsadil na bradlech třetí místo a při slavnostním ceremoniálu si pro medaili přišel s připnutým písmenem Z na hrudi. Stejný znak na sobě mají na Ukrajině ruské tanky a další vojenská vozidla.

„Kdyby byla další příležitost, tak si písmeno Z dám na hruď znovu. Viděl jsem to u našich vojáků a zjišťoval jsem si, co to znamená,“ řekl Kuljak, který navíc na pódiu stál vedle ukrajinského vítěze Ilji Kovtuna.

„Znamená to ‚za vítězství‘ a ‚za mír‘. Nepřeju nikomu nic zlého, prostě jsem jen vyjádřil můj názor. Jako sportovec vždycky bojujete za vítězství a jste pro mír,“ přidal dvacetiletý Kuljak.

Kvůli gestu už ho začala vyšetřovat Mezinárodní gymnastická federace, která sice zakázala ruským a běloruským reprezentantům startovat v soutěžích, ale až od 7. března. Kuljak tak v Dauhá ještě mohl závodit.