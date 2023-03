ONLINE: Medaile byla na dosah. Dálkař Juška skončil na HME pátý

Ještě po čtyřech pokusech figuroval Juška na třetí pozici. V posledních dvou sériích však nedokázal odpovědět na výkony dvou konkurentů, kteří překonali jeho skok 7,94 metru. Halový vicemistr z Prahy z roku 2015 tak skončil pátý.

„Je to škoda, bylo to blízko. Šest centimetrů od bronzu...,“ hodnotil po závodě pro Českou televizi devětadvacetiletý dálkař. „Ale na velké akci výkon sezony, to se počítá. Myslím, že jsem udělal pěknou tečku za halovou sezonou. Nevím, kdy jsem v hale skočil naposledy přes 790.“

Juška ve finále navázal prvním skokem na kvalifikaci.

Na odrazovém prkně se obral o více než 20 centimetrů a doskočil do vzdálenosti 7,69 metru. Podstatně vydařenější skok předvedl ve druhé sérii, ve které odraz vypočítal precizně a doletěl na 785 centimetrů.

A rázem okupoval bronzovou pozici!

Tu pak ještě upevnil ve čtvrté sérii, kde přidal v sezonním maximu dalších devět centimetrů. Medailová naděje začala pomalu nabírat reálné obrysy.

Osmimetrovým pokusem se však následně zaskvěl Rumum Gabriel Bitan, který odsunul devětadvacetiletého Čecha na čtvrté místo, v poslední sérii se pak před Jušku dostal v osobním rekordu i Bulhar Božidar Sarabojukov.

Český závodník se zmátořil ještě posledním pokusem, jehož stopa se vtiskla do písknu za osmimetrovou hranicí. Stejně jako v páté sérii si však Juška nepohlídal odraz.

O triumfu už v první sérii rozhodl největší favorit. Řek Miltiadis Tentoglou v ní vypálil rybník ostatním závodníkům pokusem 8,30, který zůstal bez odezvy. Druhé místo získal v sezonním maximu Švéd Thobias Montler (8,19), bronzový náklad si z Istanbulu veze Bitan, jenž zaznamenal rovných osm metrů.

Miltiadis Tentoglou slaví triumf ve skoku dalekém na halovém ME v Istanbulu.

Kopecký drží osmé místo

„Dnes jsem to fakt prošel, nic moc se mi nepovedlo,“ komentoval střízlivě Kopecký své včerejší výkony, po kterých před nedělí figuroval na osmém místě.

To udržel i po páté disciplíně - běhu na šedesát metrů překážek.

Český univerzál ve druhém běhu od startu ztrácel, doteky překážek jeho manko ještě umocnily. Cíl svěřenec Romana Šebrleho proťal v čase 8,15 a připsal ke svému součtu 944 bodů, což stačilo k udržení stávající pozice.

V dopoledním programu sedmibojaři meří od 9:08 síly ještě v Kopeckého oblíbeném skoku o tyči.

Ve výšce slaví Mahučichová

Po komplikacích v kvalifikaci se největší favoritka výšky Jaroslava Mahučichová zmátořila ve finále. Ukrajinka díky výkonu 198 centimetrů obhájila svůj triumf z loňského halového evropského šampionátu v Bělehradu.

Mahučichová poprvé shodila laťku, až když se sama pokoušela pokořit dvoumetrovou hranici s vědomím jistého vítězství.

Druhé místo získala překvapivě v národním rekordu 196 centimetrů Nizozemka Britt Weermanová. Bronzovou medaili bere s výkonem 194 centimetrů na úkor dvou soupeřek se stejným výkonem díky lepšímu zápisu další Ukrajinka Kateryna Tabašnyková.

Jaroslava Mahučichová ve finále výšky na HME v Istanbulu.

Semifinálové běhy na šedesátce s překážkami ovládli Finka Reetta Hurskeová a Jason Joseph.

Odpoledne se jako první z českých atletů představí ženské kvarteto čtvrtkařek, ve kterém poběží i dvě finalistky z individuální čtvrtky Lada Vondrová a Tereza Petržilková.

Své snažení pak završí v 17:40 během na 1000 metrů sedmibojaři.

Bez české účasti se obejde finále skoku vysokého mužů (17:05), čtvrtkařská štafeta mužů (17:10), finále skoku o tyči mužů (17:18), finále skoku dalekého žen (17:50), tři kilometry mužů (18:00), osmistovka mužů a žen (18:22 a 18:35) i vrcholy šampionátu v podobě sprinterských soubojů nad překážkami. 60 metrů překážek žen začne pět minut před sedmou, muži poběží o deset minut později.