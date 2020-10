Další zápis do historie. Hamilton vyhrál na Nürburgringu a vyrovnal Schumacherův rekord

Nürburgring Lewis Hamilton z Mercedesu vyhrál Velkou cenu Eifelu a 91. vítězstvím ve formuli 1 vyrovnal rekord slavného Michaela Schumachera. Na druhém místě dnes na Nürburgringu dojel Max Verstappen z Red Bullu, třetí byl Daniel Ricciardo z Renaultu, který se na stupně vítězů dostal po více než dvou letech.

Hamilton odstartoval z druhého místa a hned zaútočil na vítěze kvalifikace Valtteriho Bottase. Druhý pilot Mercedesu sice první pozici udržel, ale ve třináctém kole chyboval při průjezdu první zatáčkou a obhájce titulu se dostal do vedení, které s přehledem udržel až do konce.

Bottas o několik kol později musel kvůli technickým problémům odstoupit a na druhém místě průběžného pořadí mistrovství světa po jedenácti závodech na Hamiltona ztrácí 69 bodů. Šestinásobný mistr světa udělal další krok k vyrovnání Schumacherova rekordu v počtu titulů.

Hamilton po dojezdu dostal od Schumacherova syna Micka jednu z přileb sedminásobného šampiona. „Nevím, co říct. Je to obrovská čest,“ řekl pětatřicetiletý pilot. „Jako kluk jsem za Michaela Schumachera závodil na počítači. A když jsem viděl, jak formuli dominoval, nikdy by mě nenapadlo, že se jen přiblížím některému z jeho rekordů,“ dodal.

Velká cena Eifelu, závod mistrovství světa vozů formule 1 na Nürburgringu (Německo): 1. Hamilton (Brit./Mercedes) 1:35:49,641, 2. Verstappen (Niz./Red Bull) -4,470, 3. Ricciardo (Austr./Renault) -14,613, 4. Pérez (Mex./Racing Point) -16,070, 5. Sainz (Šp./McLaren) -21,905, 6. Gasly (Fr./Alpha Tauri) -22,766, 7. Leclerc (Mon./Ferrari) -30,814, 8. Hülkenberg (Něm./Racing Point) -32,596, 9. Grosjean (Fr./Haas) -39,081, 10. Giovinazzi (It./Alfa Romeo) -40,035. Nejrychlejší kolo: Verstappen. Průběžné pořadí MS (po 10 ze 17 závodů): 1. Hamilton 230 b., 2. Bottas (Fin./Mercedes) 161, 3. Verstappen 147, 4. Ricciardo 78, 5. Pérez 68, 6. Norris (Brit./McLaren) 65. Pohár konstruktérů: 1. Mercedes 391, 2. Red Bull 211, 3. Racing Point 120, 4. McLaren 116, 5. Renault 114, 6. Ferrari 80, 7. Alpha Tauri 67, 8. Alfa Romeo 5, 9. Haas 3.

Verstappen na druhém místě za Hamiltonem zaostal o pět sekund a na třetí příčce hodnocení šampionátu na druhého Bottase ztrácí 14 bodů. „Snažil jsem se Lewise držet, ale Mercedes byl dneska o něco rychlejší,“ řekl Verstappen. „Myslím, že druhé místo jsme si zasloužili a jsem také rád, že mám bod navíc za nejrychlejší kolo,“ přidal.

Třetí místo na Nürburgringu, kam se formule 1 vrátila po sedmi letech, bouřlivě oslavil Ricciardo, protože na stupně vítězů se dostal poprvé od vítězství ve Velké ceně Monaka v roce 2018. Francouzská stáj na podobný úspěch čekala ještě déle, naposledy vybojoval pódiové umístění některý z vozů Renault před devíti lety.

„Čekal jsem na to dlouho a abych se přiznal, tak to prožívám, jako kdybych se na stupně vítězů dostal úplně poprvé,“ prohlásil Ricciardo, který se vsadil s Cyrilem Abiteboulem, že pokud se dostane na pódium, nechá si šéf Renaultu udělat tetování. „Je to tak. Musím mu něco vymyslet. Musí to mít něco společného se mnou a taky s Německem, když se nám to tady povedlo,“ uvedl Ricciardo.

O rekordní zápis se postaral také Kimi Räikkönen, který nastoupil do 323. závodu v kariéře a osamostatnil se v počtu startů před Rubensem Barrichellem. Pro pilota stáje Alfa Romeo šlo o jediný důvod k radosti. Po desetisekundové penalizaci za zavinění nehody, po níž musel odstoupit George Russell z Williamsu, skončil exmistr světa dvanáctý.