Házenkáři Karviné snadno zdolali Zubří a získali podeváté Český pohár

Karvinští v duelu druhého a šestého týmu extraligové tabulky potvrzovali od počátku roli favorita. V prvním poločase si brzy vypracovali až šestigólové vedení a šli cílevědomě za odvetou za porážku v prosincovém extraligovém duelu. V nejvyšší soutěži od té doby Baník prohrál jen s mistrovskou Plzní. Zubří se ani ve druhém poločase nezmohlo na zdramatizování zápasu.

„Vsadili jsme před zápasem na to, že budeme vycházet z dobré obrany, a fantasticky se na tom podílel i Petr Mokroš v brance. Zubří hrálo dobře, ale my jsme dneska byli o třídu lepší,“ řekl České televizi autor čtyř karvinských gólů Dominik Solák. O dva víc dal Denis Harabiš a nejlepším střelcem zápasu byl se sedmi Jonáš Patzel.

Střeleckou statistiku soupeře vedl se čtyřmi brankami Ondřej Mika, který uznal, že jeho tým měl v útoku problémy právě s dobrou obranou Karviné. „A taky trošku, bych řekl, to bylo v přístupu. Karviná šla to finále vyhrát, my jsme si ho šli zahrát. Náš výkon nebyl hodný finále, Karviná nás takticky předčila a zasloužila si lepšího soupeře,“ řekl sebekriticky Mika, který se po sezoně stane trenérem mužstva po končícím Peteru Dávidovi.

Od 19:30 je v UNYP Areně na programu finále ženské soutěže, ve kterém se utkají mostecké obhájkyně prvenství s Kynžvartem. Třetím rokem za sebou se koná závěr poháru formou finálového dvojutkání mužů a žen. Po premiéře v Karlových Varech se loni hrálo rovněž v Praze na Podvinném mlýně.