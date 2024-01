Startuje mistrovství Evropy házenkářů, český tým chce postoupit ze skupiny

Český tým se mistrovství Evropy zúčastní počtvrté za sebou a poosmé z posledních devíti šampionátů. Předloni na Slovensku ještě pod vedením trenéra Rastislava Trtíka v základní skupině s pozdějšími finalisty Švédy a Španělskem o gól nepostoupil do další fáze a obsadil 13. místo. Maximem reprezentace od rozdělení federace jsou šesté příčky z let 1996 a 2018.

Celkem 24 účastníků mistrovství je rozděleno do šesti čtyřčlenných základních skupin. Z nich vždy první dva celky projdou do další fáze turnaje, dvou šestičlenných skupin. Pro třetí a čtvrté týmy turnaj skončí.

Program českého týmu v základní skupině F (Mnichov): Čtvrtek 11. ledna: 20:30 Česko - Dánsko sobota 13. ledna: 18:00 Česko - Portugalsko, pondělí 15. ledna: 18:00 Česko - Řecko.

Češi hned na úvod vyzvou největšího favorita na zlato Dánsko. Seveřané jako první třikrát za sebou ovládli mistrovství světa a na posledních olympijských hrách vybojovali stříbro. Na kontinentálním šampionátu získali Dánové minule bronz. Posledních olympijských her se zúčastnilo i Portugalsko, Řeky stejně jako Faerské ostrovy a Gruzii čeká premiéra na závěrečném turnaji a jsou outsiderem.

„Naše skupina je velmi těžká. Skvělí soupeři, kteří jsou favorité. Tlak nebude na nás. O Dánsku není třeba mluvit, v posledních letech vyhráli úplně všechno. Portugalci se představili na minulých olympijských hrách, v posledních letech jsou velmi dobrým týmem. Řecko je nejméně známé, ale také má kvalitní hráče. Bude velmi těžké projít dál. Ale máme tuhle představu a budeme o ni bojovat,“ uvedl Sabaté, který převzal český tým předloni na konci února.

„Když se každý podívá na tu skupinu, dá si dohromady, že s Portugalskem člověk bude hrát o všechno. Pokud bychom nevyhráli, vypadalo by to tak, že už bychom asi nemohli postoupit. Ale i na Řeky si člověk musí dát pozor, dnes už není špatného týmu,“ řekla jedna z opor spojka Tomáš Babák z bundesligového Bergischer HC.

Český házenkář Tomáš Babák v utkání proti Maďarsku.

V německých klubech působí dalších sedm českých hráčů v nominaci. „Očekávání jsou velká, má to být jeden z největších turnajů za poslední dobu. To místo je určitě speciální. Spousta hráčů navíc v Německu působí, pro mě to bude ještě speciálnější. To dění kolem házené tam bude veliké,“ podotkla další z českých opor Stanislav Kašpárek.

Eura se 24 týmů zúčastní už potřetí, poprvé ale bude rozšířený turnaj pořádat jedna země. Hrát se bude v šesti městech a každá z hal má kapacitu nejméně 12 tisíc míst. Středeční úvodní den šampionátu bude poprvé v historii hostit fotbalový stadion. Arénu v Düsseldorfu navštíví přes 53 tisíc fanoušků, kteří zhruba o devět tisíc překonají dosavadní házenkářský divácký rekord.

„Co jsem měl možnost v Německu sledovat, máme se nejen my hráči, ale i fanoušci na co těšit. Bude to na té nejvyšší úrovni. Němci si budou chtít udělat neuvěřitelnou reklamu, jak to oni umějí. Nejen my ‚Němci‘, kteří tam působíme, ale i všichni ostatní se na to obrovsky těšíme,“ řekl český kapitán brankář Tomáš Mrkva, který chytá za úřadujícího bundesligového mistra z Kielu.

Házenkářský brankář Tomáš Mrkva.

Češi odehrají celou základní skupinu v Mnichově v hale pro více než 12 tisíc diváků a těší se na velkou podporu fanoušků. „Co mám zprávy, všechny zápasy jsou vyprodané. Pevně věřím, že fanoušci nám vytvoří domácí atmosféru, budou naším osmým hráčem na hřišti a pomůžou nám vybičovat z nás to nejlepší,“ přál si Mrkva.

Dánové na evropské zlato čekají od roku 2012, vzhledem k posledním výsledkům na světových šampionátech jsou ale podle bookmakerů jednoznačným aspirantem na celkové prvenství. Obhájce titulu Švédy považují sázkové kanceláře za druhé největší favority společně s Francií, na další místa v prognózách zařadily Španělsko a domácí Německo. Finále se uskuteční v neděli 28. ledna v Kolíně nad Rýnem.