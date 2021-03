Házenkáři mají před kvalifikací k dispozici devět hráčů. Doba s námi cvičí, říká trenér Trtík

Praha V lednu tento tým potkal obrovský průšvih, čeští házenkáři kvůli covidu vzdali účast na mistrovství světa. Nyní se scházejí pro tři duely evropské kvalifikace, jenže znovu ve velmi svízelných časech. Však trenér Rastislav Trtík popisuje: „Počítal jsem původně s 31 hráči, aktuálně jich máme zdravých devět.“ A už ve středu čeká těžký zápas v Rusku…

Po lednových událostech prožila házená třesk: skončil šéf svazu Chvalný i reprezentační trenéři Filip s Kubešem. Na jejich místo dočasně naskočil uznávaný matador Trtík, jenž v sobotu oslavil šedesátku.

Tedy, oslavil… Skládání týmu mu komplikuje epidemická situace, spolu s novým chytajícím asistentem Martinem Galiou je čekají experimenty. Program je přitom nemilosrdný: ve středu na otočku do Moskvy, v pátek doma duel s Faerskými ostrovy a v neděli tamtéž odveta s Rusy.

„Jsem z toho všeho takový nesvůj, situace je celkově skutečně zlá a pochopitelně to má vliv i na skladbu, možnosti a výkonové kapacity mužstva, co tu je,“ uznává Trtík.



Koho vlastně máte k dispozici?

Devět zdravých hráčů, dva čekají na výsledky testů a další tři se mají dostavit. Dohromady nás bude 14; do záložního týmu (trénuje v Bohumíně) nechci sahat, protože nevíme, co se může stát v Moskvě. To je důležité ze strategického dlouhodobého rozhodování: abychom nedospěli do situace, že by neměl kdo hrát.

Co vám osekalo plány nejvíc?

Máme smůlu, že jádro týmu tvoří hráči z první a druhé bundesligy a naši západní sousedé reagují na situaci v Česku: kdo překročí společnou hranici, musí na 14 dní do karantény, což je hlavní důvod, proč nám většinu z nich kluby neuvolnily. Původně jsme počítali se čtyřmi pivoty z Německa, to se úplně rozbilo… Výjimkou jsou Tomášové Mrkva a Babák a Standa Kašpárek z Maďarska. Rozhodně nebudeme v ideálním stavu, o to větší prostor dostávají hráči z domácích soutěží. Doba s námi fakt cvičí.

Co dál? Třeba Klíma z Dukly měl nejdřív pozitivní, ale pak negativní test, hráči Zubří naskočili do duelu, v němž byl také pozitivně testovaný…

Nejsem epidemiolog. Možná je to až přehnaně přísné, ale nemůžeme si dovolit další kotrmelec a experimenty, přísně se držíme manuálu i selského rozumu, že kdo byl jednou pozitivní, může ohrozit další. Víme, že inkubační doba je pět dnů. Já sám za sebe mu zavírám dveře a pustím ho dovnitř až poté, co bude mít po pěti dnech test znovu negativní. Teoreticky nám tihle všichni můžou pomoci po návratu z Moskvy v pátek a v neděli.

Co to s vámi dělá? K reprezentaci jste se vrátil v opravdu šílené době.

Jdete do toho s určitým optimismem a představami. Když jsme se dohodli, říkal jsem si, jak spojím klubové spolupráce, ale úplně všechno se mi rozpadlo. Možnosti jsou skutečně omezené, nemáte co vymýšlet a kde spekulovat, to je ta havárka. Mě i Martina (Galiu) to trenérsky rajcuje, horší je, že jdeme do souboje s velmi kvalitním soupeřem - a s hodinovou přípravou, máme jen jeden trénink. V úplně změněné sestavě, za těchto podmínek.

Upřímně, lze v Rusku pomýšlet na body?

Neříkáme to, abychom si vytvářeli nějaké pozice, to jsou holá fakta: Rusko je v obrovské výhodě, jeho hráči nastupují jen ve čtyřech klubech a nikde nemají takovou situaci jako my. Hlavní cíl je připravit si pozici pro odvetu. Odehrát tři těžká utkání za pět dní znamená, že je velmi důležité, jak si naplánujete a rozložíte síly, do čeho bouchnete, co budete jen kontrolovat.

Takže?

Budeme se vzájemně poznávat, poznávat sílu mužstva, uvidíme kapacitní možností, limity. Normálně do toho vlítneme se vším všudy, ale klíčové duely přijdou doma v pátek a v neděli. Zároveň jsme si vědomi, že každá branka je důležitá, vždyť na Euro se dá postoupit i ze třetího místa a podpůrným kritériem je skóre.



Z Ruska se vrátíte a zase vás čeká jediný trénink před dalším utkáním...

To je zákeřnost celé věci, není víc času. Šílená situace; svým způsobem mě to motivuje, hlava mi jede, co a jak vymyslet, skoro nespím, ale taky to nechci překombinovat, musím mít reálnou představu. Je to těžké. Moc těžké.

Odpovím otázkou - a proč by měl? To, že můžete reprezentovat, je čest, vždycky se mi v tom hrozně líbil Filip Jícha, ten nikdy neodmítl. Nikdy! Vážím si toho, tak je to správné. Třeba Tomáš Piroch přijel ze Švýcarska, i když měl být původně jen v rezervním týmu. Klobouk dolů před kluky, jsou skvělí. Jsou připravení se s Rusy poprat.