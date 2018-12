Házenkářky podlehly na Euru obhájkyním z Norska. Na postup musí porazit Němky

brest České házenkářky na evropském šampionátu ve Francii nestačily na obhájkyně titulu z Norska a po prohře 17:31 zůstaly po dvou kolech bez bodu.

Stále mají nicméně šanci postoupit díky tomu, že Rumunky porazily Německo, nad nímž potřebuje český tým ve středu na závěr skupiny D v Brestu zvítězit.

Pokud by Češky Německo porazily, měly by oba týmy stejně bodů a rozhodl by vzájemný zápas.

Němkám stačí k postupu remíza, protože dva body už mají za senzační výhru nad Norkami. Pokud by ale v dalším zápase prohrály Norky s Rumunskem, Češkám by ani výhra nad Německem nestačila.

Norské favoritky dnes otevřely skóre z rychlého protiútoku, Češky ale rychle srovnaly a zpočátku byl stav vyrovnaný. Pak ale české hráčky neproměňovaly šance a soupeřky se dostaly do vedení.

Po deseti minutách hry to bylo už 3:6. Úřadující šampionky postupně náskok navyšovaly a trenér Jan Bašný na hřiště poslal lavičku. Zahrála si Marčíková, Kordovská, Šetelíková nebo Zachová.

Opory týmu Luzumovou, Knedlíkovou nebo Jeřábkovou Bašný postupně stáhl z hřiště. Po zápase trenér novinářům řekl, že chtěl šetřit klíčové hráčky.

„Prostor dostaly mladé hráčky, které sbírají zkušenosti. Mohou je potom za pár let zúročit,“ objasnil.

Češky měly dál smůlu a často je zastavovala branková konstrukce nebo brankářka Lundeová, zatímco Norky skóre zvyšovaly. Několika zákroky se blýskla Satrapová, přesto manko narůstalo rozdílem třídy až na poločasových 10:20.

Česko - Norsko 17:31 Sestava a branky ČR: Satrapová, Kudláčková - Knedlíková 2, Kovářová 2, Ryšánková 1, Mika, Kordovská, Luzumová 3, Konečná, Šustková, Adámková, Marčíková 4, Šetelíková 2, Zachová, Jeřábková, Malá 3.

Nejvíce branek Norska: Auneová a Lökeová po 6, Kristiansenová 5.

Rozhodčí: M. Bennaniová, S. Bennaniová (obě Švéd.). Sedmimetrové hody: 3/3 - 2/3. Vyloučení: 1:2. ČK: Jacobsenová (Nor).

Na začátku druhé půle Satrapová opět zastavila pár šancí a dvakrát se prosadila Šetelíková, která odehrála spolu s Marčíkovou 50. utkání v reprezentačním dresu.

Češky se dostávaly do šancí, které Norky často přerušovaly na hranici sedmimetrových hodů, obě rozhodčí ale ani jednu nezapískaly.

Potom nastalo hluché místo a ani jeden tým nedal branku. Satrapová tak za prvních 12 minut druhé půle dostala jen dva góly.

Ve 13. minutě to změnila Auneová a prosadila se několikrát po sobě. Branek ale padalo podstatně méně než v prvním poločase.

V průběhu hry Bašný opět poslal na palubovku hráčky z lavičky, například Šustkovou nebo Konečnou.

Čtyřmi brankami se za příležitost odvděčila Marčíková. Nic to ale nezměnilo na tom, že Norky vyhrály stejně jako v předchozích dvou letech více než desetibrankovým rozdílem.

„Prohrály jsme o hodně. První poločas jsme měly šance, ale špatně jsme bránily. Proto jsme dostaly 20 gólů. Ve druhém poločase jsme se to snažily trochu snížit, ale Norky do toho šlapaly pořád stejně. Nám to vázlo i v útoku, měly jsme technické chyby, takže nás přejely,“ řekla Marčíková.

Bašný doplnil, že tým zkusí napravit zápas ve středu s Německem. Věří, že Norky porazí Rumunsko, protože kdyby prohrály, do vyřazovacích bojů by šly bez bodu, což by pro ně bylo problematické v cestě za obhajobou.

Pokud Norky vyhrají a Češky by porazily Německo, budou mít úřadující šampionky do play off plný počet bodů a prohra s vyřazeným Německem by je nemrzela.

ME hraje 16 týmů ve čtyřech skupinách, z každé postoupí tři do hlavní fáze turnaje.

Skupina D (Brest):

Německo - Rumunsko 24:29 (11:14).

Tabulka:

1. Rumunsko 2 2 0 0 60:52 4 2. Norsko 2 1 0 1 63:50 2 3. Německo 2 1 0 1 57:61 2 4. Česko 2 0 0 2 45:62 0

Skupina C (Montbéliard):

Chorvatsko - Maďarsko 18:24 (9:13), Nizozemsko - Španělsko 28:27 (14:11).



Tabulka: