Finsko - Rusko 2:1. Čekání končí, Finové mají své olympijské zlato

Tohle závěrečné střetnutí nijak nevybočovalo ze škatulky vyřazovacích duelů v Pekingu. K vidění byl urputný boj plný opatrnosti, hraný ze zabezpečené obrany. Minimum šancí, minimum nabídnutých přesilovek, maximální ostražitost.

Finové s takovým systémem obstáli nejlépe. V semifinále napřed zastavili Slováky. Ve finále pak na svého - už tak perfektně chytajícího - gólmana Harriho Säteriho propustili pouhých sedmnáct střel a sami jich vyslali jedenatřicet. Soupeři nic moc velkého nedovolili.

Suomi sice rychle inkasovali, ztráceli už od 8. minuty a duel museli otáčet. Zásluhou dvou nahození obránce Villeho Pokky a útočníka Marka Antilly se jim to povedlo. To první prošlo čistě, do druhého sáhl Hannes Björninen, jenž dal Finům po 94 letech konečně možnost jásat nad prvním hokejovým zlatem v historii severského národa s pěti a půl miliony obyvatel.

Klíčové utkání tak svými zásahy rozhodla čtvrtá formace.

Právě autor vítězné trefy Björninen přitom nezačal dobře. Neproměnil úvodní šanci utkání, fauloval vysokou holí a pobyt na trestné lavici musel ukončit předčasně. Michail Grigorenko střelou švihem z pravého kruhu trefil puk ke vzdálenější tyči a v 8. minutě Rusové vedli.

Finský útočník Hannes Björninen (24) padá před ruským gólmanem Ivanem Fedotovem (28) a obráncem Jegorem Jakovlevem (44).

Ani druhý muž, který pomohl s obratem, neměl v ten moment svědomí čisté. Pokka se špatně postavil do bloku a přesilovková střela Grigorenka mohla volně projít za Säteriho. Od té chvíle už Finové nefaulovali ani jednou...

Seveřané měli přitom v úvodní části mírně navrch. Protivníka přestříleli 15:7, Hartikainen k tomu v 19. minutě minul odkrytou branku.

Až jednoduché nahození Pokky z 24. minuty vrátilo stav utkání do rovnováhy. Fedotov kvůli souboji před ním zřejmě neviděl kotouč, který mu projel pod betonem.

Remíza platila až do startu závěrečného dějství. Zápas nebyl nijak pohledný, snad jako by se zbytek druhé třetiny ani nemusel hrát, gólmani neměli moc práce a pro obě mužstva se prvořadou stala defenziva.

Pak ale ve 41. minutě - po 31 sekundách - Anttila vystřelil kousek za mezikružím, jeho pokus tečoval Björninen a Finové zničehonic vedli. Chvíli se zdálo, že autorem branky byl zase hrdina velkých finále Anttila, jenž si to podle oslav myslel asi také, avšak opakované záběry ukázaly viditelný letmý dotek Björninenovy hokejky.

Rusové přidali, inkasovaný gól jim dal jasný signál, že musí zrychlit a duel najednou chytil úplně odlišné tempo. Obhájci zlata z Pchjongčchangu se ale dostali pouze do tlaku na brankovišti v 50. minutě. Mnohem nebezpečnější situace se naskytly Seveřanům.

V pěti minutách postupně Pakarinen zblízka napálil puk do Fedotova betonu. Krátce nato ruský gólman vychytal i voleného Mäenalanena, poradil si se střelami ve finské přesilovce, nebezpečně to zkusil Aaltonen a k tomu všemu ještě Hietanen tvrdě rozezvučel břevno.

Přes spálené tutovky neměli Finové nejmenší problém s tím Rusy ubránit. Výběru Alexeje Žamnova nepomohla ani minutová hra bez brankáře. Na druhé straně Jukka Jalonen s kompaktním finským družstvem oslavoval triumf, který Suomi zařadil mezi sedm týmů se zlatem z hokejového turnaje.

Je dobojováno. Finové se radují z olympijského triumfu.

Kromě závěrečného předávání medailí, při němž si velká část zklamaných ruských hráčů po váhání přece jen nasadila lesklou placku na krk, ještě pořadatelé vyhlásili All Star tým turnaje. Za nejužitečnějšího hráče zvolili Juraje Slafkovského, sedmnáctiletého slovenského útočníka, jemuž se sedmi góly patří i pozice nejlepšího střelce šampionátu.

Připravujeme podrobnosti...