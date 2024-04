Olympijský medailista z Londýna se loučí. Kajakář Hradilek ohlásil konec kariéry

Vavřinec Hradilek (37 let) Výrazná postava českého i světového vodního slalomu. Na kajaku začal jezdit v deseti letech, poprvé na sebe upozornil v roce 2004 bronzem na juniorském mistrovství světa. O tři roky později ve svém prvním finále na vrcholné seniorské akci senzačně vyhrál závod Světového poháru v Praze. Na OH 2008 v Pekingu zůstal těsně před branami finále, v Londýně 2012 se díky stříbru postaral o první českou medaili. V roce 2021 se nedostal do reprezentace a na OH v Tokiu byl trenérem brazilské výpravy. Klub/trenér: USK Praha/Miloslav Říha Největší úspěchy: dvojnásobný mistr světa, stříbrný z olympijských her OH (0-1-0): 2012 (Londýn) - stříbro

2012 (Londýn) - stříbro MS (2-1-0): 2013 (Praha) - zlato, 2017 - zlato (kayakcross), 2010 (Tacen) - stříbro (z hlídek má bilanci 2-2-1)

2013 (Praha) - zlato, 2017 - zlato (kayakcross), 2010 (Tacen) - stříbro (z hlídek má bilanci 2-2-1) ME (0-1-1): 2016 (Liptovský Mikuláš) - stříbro, 2010 (Bratislava) - bronz (z hlídek má bilanci 4-1-0)

2016 (Liptovský Mikuláš) - stříbro, 2010 (Bratislava) - bronz (z hlídek má bilanci 4-1-0) další úspěchy: vítěz pěti závodů SP; mistr světa do 23 let 2009 Ocenění: 4x vítěz domácí ankety Kanoista roku (2009-10, 2012-13)