Hromadný spurt na úvod Tirreno-Adriatico vyhrál Van Aert, z Čechů dojel nejvýše 65. Vakoč

Camaiore Belgický cyklista Wout van Aert vyhrál první etapu závodu Tirreno-Adriatico, která vyvrcholila hromadným spurtem. Šestadvacetiletý jezdec stáje Jumbo-Visma ve finiši zvítězil před Australanem Calebem Ewanem a Kolumbijcem Fernandem Gaviriou. Díky bonifikaci vede celkové pořadí závodu WorldTour o čtyři sekundy.

„Cílová rovinka byla hodně dlouhá, takže dneska to bylo celé o správném načasování. Měl jsem rychlost a 200 metrů před cílem jsem si řekl, že není nač čekat a začal jsem spurtovat. Musel jsem to rvát až do konce,“ uvedl Van Aert.



Belgičan absolvoval teprve druhý letošní start na silnici po čtvrtém místě v sobotním závodu Strade Bianche, který vyhrál jeho velký rival Mathieu van der Poel. S ním Van Aert v lednu prohrál souboj o čtvrtý titul mistra světa v cyklokrosu.

Na úvod tradičního etapového závodu v Itálii vybojoval druhý dnešní triumf pro stáj Jumbo-Visma, která slavila i na Paříž-Nice zásluhou Slovince Primože Rogliče. Oba zároveň vedou průběžné pořadí a mají zálusk na celkový triumf. „Začít vítězstvím je pro celkové pořadí ideální. Uvidíme, co přinesou další etapy, ale jeden cíl už máme splněný,“ řekl Van Aert.

Česká čtveřice Petr Vakoč, Roman Kreuziger, Jan Hirt a Zdeněk Štybar dojela po 156 kilometrech do cíle ve stejném čase jako vítěz.

Cyklistický závod Tirreno-Adriatico (WorldTour) - 1. etapa (156 km):

1. Van Aert (Belg./Jumbo-Visma) 3:36:17, 2. Ewan (Austr./Lotto-Soudal), 3. Gaviria (Kol./SAE Team Emirates), 4. Vendrame (It./AG2R-Citroën), 5. Mezgec (Slovin./BikeExchange), 6. Merlier (Belg./Alpecin-Fenix), ...65. Vakoč (ČR/Alpecin-Fenix), 98. Kreuziger (ČR/Gazprom-RusVelo), 134. Hirt (ČR/Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux), 147. Štybar (ČR/Deceuninck-Quick Step) všichni stejný čas.

Průběžné pořadí: 1. Van Aert 3:36:07, 2. Ewan -4, 3. Gaviria -6, 4. Velasco (It./Gazprom-RusVelo) -7, 5. Bais (It./Androni Giocattoli-Sidermec) -8, 6. Vendrame, ...66. Vakoč, 99. Kreuziger, 134. Hirt, 147. Štybar všichni -10.