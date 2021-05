Inspirují ho šaolinští mniši. Procházka má jasno: Musím Reyese zlomit, na ničem jiném nezáleží

PRAHA Dnes večer od 4:00 odstartuje hlavní karta galavečera UFC on ESPN 23, kterou uzavře poprvé v historii slavné MMA ligy český bojovník. Jiří Procházka se postaví domácímu Dominicku Reyesovi a v případě triumfu se výrazně přiblíží k titulovému zápasu.

Jen Procházka a Justin Gaethje, hvězda UFC v lehké váze, díky triumfu ve svém debutu v UFC skončili do elitní desítky žebříčku své váhy. Nyní může osmadvacetiletý rodák z Hostěradic u Brna udělat další významný krok ke slávě a titulovému souboji.

Coby číslo pět polotěžké divize se utká s trojkou Dominickem Reysem. Před oběma je pouze rakouský ranař Aleksandar Rakič, Glover Teixeira a šampion Jan Blachowicz. Posledně dva jmenovaní si to rozdají o pás na začátku září. „Ano, nabízí se to, čistě spekulativně, když vyhrajeme, tak bychom si to dali s Rakičem o pozici dalšího vyzývatele šampiona. Ale to je jen na papíře, může se stát cokoliv,“ řekl pro Lidovky.cz trenér českého bijce Martin Karaivanov.



„Může se zbláznit někdo pod námi, Blachowicz zamířit do těžké váhy a vše bude jinak,“ přidává jeho parťák Jaroslav Hovězák. „Neřeším to vůbec. Jdu si prostě jen zazápasit. Ano, v hlavním zápase galavečera UFC, za což patří organizaci velký respekt, stejně jako mému soupeři, ale mě zajímá jen přítomný okamžik, samotný duel,“ zazní pak od té hlavní z postav, samotného Procházky.

Celý tým vyrazil za oceán už minulé úterý, jelikož nechtěli nic podcenit. I za cenu toho, že první týden pobytu v Las Vegas si hradili na vlastní náklady. „Kdybychom chtěli, tak by to zaplatilo UFC komplet, ale řešili galavečer na Floridě (minulý víkendu UFC 261 Usman vs. Masvidal 2), tak byl trochu problém s platbami, ale o nic nejde,“ vysvětloval Karaivanov.



POHLEDEM ZÁMOŘSKÝCH EXPERTŮ: Muhammad Lawal, trenér American Top Team, bývalý soupeř Procházky: „Jirka může být velkým problémem pro kohokoliv ze špičky, a to díky jeho tempu, bradě a srdci. Navíc má i skvělé kardio a kondici. Pokud je Reyes chytrý, zatlačí ho zády na klec, ale problém je, že Jirka má velký dosah, je rychlý, nepříjemný, neustále něco dělá, takže je toto strašně těžké. Bude to zajímavý zápas, ale více věřím Jirkovi."

Dan Tom, expert MMAJunkie.com: „Přestože jsem velkým fanouškem Procházkova stylu, při svém hodnocení nakonec více věřím jeho soupeře. Ano, Procházka může mít v menším oktagonu v Apexu výhodu ve svém dosahu a síle, ale myslím si, že Reyes si s tím umí poradit. Že je dostatečně kvalitní na zemi, kam se pokusí zápas určitě dostat. A také, že Procházka dělá chybu v pohybu těla a hlavy, takže jde vyloženě do rány otočenému gardu, kterým Reyes je. A to rozhodne."

Dle fotek, videí a ohlasů ze zámoří proběhla aklimatizace bez problémů. Stejně jako dlouhý let se dvěma přestupy (na cestě zpět budou dokonce tři). Procházka stihl i svůj tradiční rituál, projít si místo konání – v tomto případě komplex UFC Apex – a také klec. Všimli si toho i zámořští moderátoři, samo UFC a televize ESPN, která galavečery organizace vysílá.

Stejně jako nového účesu českého zápasníka. „Chci ukázat naplno to, co v sobě mám, co mě inspiruje – tedy šaolinští bojovníci. Ta anténa je moje napojení na vyšší síly a díky tomu mohu být plně soustředěný na svůj výkon,“ vysvětlil změnu, díky které se opět otevřelo téma jeho přezdívky. S „Denisou“ není sám Procházka ztotožněn, na nové alias „Samuraj“ (Český samuraj) po LN a Profiboxing.cz nyní poukázali i v zámoří.

„Neřeším to, nejdříve chci dostát svých slov a poté můžeme doladit toto,“ usmíval se ještě před odletem první český zápasník coby hlavní atrakce galavečera UFC. „Jakých? Nestarat se o něj, ale o sebe, chci v zápase předvést to nejlepší ze sebe a vyhrát. A už na vážení mu ukázat, jak jsem nastavený, co ho čeká. Musím ho zlomit,“ nastínil své plány bojovník, který si rozhodně získal pozornost zámoří.

Díky dovednostem, netradičnímu stylu i právě životní cestě, kterou díky své současné pozici může dál šířit. Přesně tak, jak si přeje. Stejně jako touží ještě po jednom. „Každý chce být nejlepší v tom co dělá. Bylo to tak u mě vždy, už když jsem se pral na ulici. V tomto ohledu nepotřebuji být plácán po zádech, mediální pozornost, ale je pro mě klíčové uznání bojovníků, lidí z tohoto prostředí, lidí, kteří boji rozumí,“ dodává.

Pokud by zvítězil i tentokrát a potvrdil roli favorita (i to je novum u českých bojovníků), pak by se mu ho jistě dostalo. Stejně jako po premiéře, ve které loni v červenci knockoutoval v úvodu druhého kola Švýcara Volkana Oezdemira.

Bývalý hráč amerického fotbalu, který zápasí v otočeném gardu, je totiž ještě vyšší level. Reyes přezdívaný „Devastator“ byl ještě loni v lednu neporaženým talentem polotěžké váhy. Následně jej na body zdolal tehdejší šampion Jon Jones, který následně odešel do těžké váhy. V září ho dokázal opět v titulovém souboji knockoutovat Polák Jan Blachowicz.

Třetí prohra v řadě by pro rodáka z Victorville mohl znamenat značnou nepříjemnost v dalších ambicích. Možná i proto se v předchozích měsících stáhl ze sociálních sítích, možná i proto neustále opakuje, jak se změnil, jak na sobě zapracoval. A že i jemu pomohl posun duel pro jeho zranění z únorového na květnový termín.

„To ale platí také pro nás. Jirka se zklidnil, byl na ten únor strašně fixovaný. Navíc také on vyléčil nějaké neduhy. Jsme připraveni. Na všechno. Na nejlepší verzi Dominicka Reyese. Máme několik plánů, ať to pošle na zem, nechá v postoji, na dálku, na krátko, otočí gardy, cokoliv. Třeba uvidíme naskočený armbar (páka na ruku), kdo ví,“ přidává s úsměvem ke spekulacím o soupeři Hovězák.

Bude se český tým z Brna usmívat také v neděli na ránem?