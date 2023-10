Evropa počítá ztráty, thriller pro Nový Zéland, světové jedničky Irové končí

V neděli se v dalších čtvrtfinále střetnou Anglie s Fidži (17.00) a domácí Francie s obhájci titulu z Jižní Afriky (21.00).

Do semifinále zatím postoupila mužstva, která v základních skupinách skončila na druhých místech a nebyla favoritem.

Irsko vs Nový Zéland 24-28

Sedmnáct minut do konce, Irové po autovém vhazování protlačovali maul do brankoviště, soupeřův mlynář Taylor při jeho zastavení použil skládku, což se nesmí. Trestná pětka a sedm bodů pro Irsko, snížení na 24:25. Taylor žlutá karta a deset minut na „trestné lavici.“

Jenže Irové hru v přesile totálně zpackali. Během dvou minut se dvakrát provinili - při mlýnu i při vzdušném souboji. Jordie Barrett, jeden ze tří sourozenců v sestavě Nového Zélandu, jeden trestný kop proměnil a zvýšil na 28:24.

Irové i tak měli dost času na zvrat, ale k ničemu se už nedostali. V samém závěru neúnavně naráželi do tvrdé obrany, udělali nevídaných čtyřicet fází útoku, který však nedotáhli.

Ještě nikdy na mistrovství světa nepostoupili do semifinále, přitom letos byli největší favorité na zlato. „Věděli jsme, že Nový Zéland je nesmírně silný. My jsme nemohli udělat víc. Bohužel, nestačilo to,“ řekl irský kapitán Johnny Sexton. V osmatřiceti to pro něj byl poslední zápas kariéry.

I on udělal jednu chybu, V 59. minutě neproměnil trestný kop z výhodné pozice, rozdíl mezi týmy tak zůstal osmibodový 17:25. Přestože se Irové vzápětí přece jen prosadili, pořád o bod prohrávali. Pokud by Sexton předtím uspěl, vedli by o dva body a Nový Zéland by musel hrát jinak.

Od začátku zápasu se totiž soustředil na obranu a trestal irské přehmaty ve hře. Musel si počínat jinak, než je mu vlastní, Irové byli totiž velmi silným soupeřem a budili respekt. Jenže pořád museli dotahovat. Prohrávali 0:13, 10:18 a 17:25.

Dalším z rozhodujících momentů byla pětka Willa Jordana v 53. minutě. Novozélanďané po autu na vlastní polovině podnikli ukázkový brejk. Útoková spojka Mo´unga se probila mezerou v obraně, s míčem v ruce sprintovala několik metrů a rozběhnutého Jordana už Irové neměli šanci zastavit.

„Všichni jsme věděli a celý týden mluvili o tom, že to bude monstrózní zápas. A byl,“ prohlásil Ian Foster, trenér Nového Zélandu.

Irům rovněž uškodilo, že kouč Farrell po hodině hry stáhl mlýnovou spojku Gibsona-Parka, který hrál výborný zápas, a poslal na hřiště Murrayho. Bylo to zvláštní rozhodnutí. Že by kvůli tomu, že Murray je legendou a chtěl mu umožnit ještě si na šampionátu zahrát?

Murray pak osudově chyboval před trestným kopem, po kterém Jordie Barrett zvyšoval na 28:24. Irové pak v závěru museli položit pětku, což je mnohem složitější, než kdyby jim býval stačil k obratu trestný kop nebo kop ze hry po dorazu ze země, tzv. drop gól.

„To ale byla bitva,“ oddechoval rojník Ardie Savea. Když krátce po závěrečném hvizdu přišel na rozhovor do televize, protože byl zvolen mužem zápasu, sotva vyčerpáním mohl mluvit. „Hráli jsme proti prvotřídnímu soupeři, který celý rok určoval trend. Můžu před nimi jen smeknout. Na spoluhráče jsem hrdý.“

Wales vs Argentina 17-29

Argentina přitom v Marseille prohrávala už 0:10, ale do poločasu šesti body snížila a nakonec skóre otočila. Jihoameričany vrátily do hry především úspěšné kopy Emiliana Boffelliho a obrat v závěru završily pětky Joela Sclaviho a Nicoláse Sáncheze.

V semifinále se Argentina na mistrovství světa představí potřetí. Na finálovou účast ale Los Pumas stále čekají. V roce 2007 získal jihoamerický celek bronz, v roce 2015 obsadil čtvrtou příčku.