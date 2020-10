Jak vypadá bublina Oktagonu: izolace, roušky a testy za čtvrt milionu

Brno Jen tři sporty zatím dostaly výjimku ministerstva zdravotnictví a mohou se teď v Česku konat - vedle tenisu a fotbalu i MMA. Organizace Oktagon musela pro sobotní turnaj v Brně vytvořit takzvanou bublinu, prostor izolovaný od okolního světa s lidmi negativně testovanými na nemoc covid-19. Jak vypadá, popisuje z místa dočasný trenér Karlose Vémoly - André Reinders.

Ani trable se ovšem Oktagonu nevyhnuly. Ještě začátkem října plánoval na turnaji představit jedenáct duelů, bude jich sedm. Ze zdravotních důvodů odstoupili Češi Alex Cverna, Melvin Mané, Tadeáš Růžička (u něj je potvrzené, že byl pozitivně testován na covid), Slováci František Fodor a Marek Kvasnica či Polák Kamil Minda.

Co je ale pro organizátory nejdůležitější, bitva Karlose Vémoly s Norem Thomasem Robertsenem i titulový zápas ve velterové váze (77 kg) Čecha Davida Kozmy s Maďarem Matém Kertészem zůstává. Právě na ně se prodá nejvíce placených přístupů k přenosu (z anglického pay-per-view, PPV).

Ti i všichni ostatní poprvé poznávají z NHL či NBA známou bublinu. V brněnském klubu Zoner BobyHall mezi pár desítkami nutných lidí k uspořádání turnaje a samozřejmě bez fanoušků.

„Vstoupit jsme mohli jen s negativním testem, předkládali jsme ho ve čtvrtek a nesměl být starší než ze středy. Zařídili nám ubytování, prostory pro rozcvičování a pro stravování,“ vykládá kouč Reinders. „Ven nesmíme, i vevnitř nosíme před lidmi roušky. Každý si uvědomuje vážnost situace a nikdo nechce poškodit snahu organizátorů.“



Tu snahu promotér Ondřej Novotný v rozhovoru pro SeznamZprávy vyčíslil: „Stojí to pět milionů. Pokud nakonec skončíme na nule, budeme ještě rádi. Normálně by to vyšlo na pět až sedm milionů a obrat by byl třeba dvanáct.“

Vrátit se musí koupené lístky až pro tisíc lidí, které by jinak vynesly milion, všechna hygienická opatření se prý vyšplhají až k milionu a jen proplacené testy dělají čtvrtinu. Vydělat lze na PPV, přístup stojí pro jedno zařízení 250 korun a prodají se maximálně nižší řády desetitisíců.

„Ve čtvrtek po příjezdu na speciální recepci nás přivítala děvčata, vše vysvětlila a zavedla na hotelové pokoje,“ pokračuje Reinders v popisování. „Máme jasně vymezené prostory, kde se pohybovat. Taky nesmí docházet ke kumulaci osob, takže máme přesný harmonogram, kdy je kdo v rozcvičovně, v kolik se šlo na vážení a i večer budeme do haly nastupovat těsně před zápasem. Prostě aby se nepotkávalo moc lidí.“



A dodává: „Promotérům Ondrovi Novotnému, Palu Nerudovi i předsedovi Národní sportovní agentury Milanu Hniličkovi, který u ministerstva hodně pomohl, aby se turnaj mohl konat, patří obrovské dík. Chceme dokázat, že to jde a že se můžou takové turnaje opakovat. Všichni k tomu přistupují maximálně zodpovědně.“

Nejen v opatřeních je pro Reinderse turnaj speciální. Kvůli koronaviru nemohou na turnaj do Brna dorazit Vémolovi obvyklí trenéři z Londýna, z rohu ho proto bude koučovat právě Reinders.

Ostatně Vémola u něho absolvoval část přípravy na zápas. „Nějak jsme se podíleli a snažili se předat maximum, aby byl ještě efektivnější. Zároveň řekněme, že starého psa novým kouskům nemůžete učit. Karlos má své navyklé postupy,“ říká Reinders.

Zato soupeř, 31letý norský policista, říká: „Jsem agresivní zápasník, rád dostávám protivníka pod tlak. A jestli mě Vémola hodí na zem, klidně tam s ním budu bojovat. Nebojím se.“

Turnaj začíná v 18 hodin.