Jansta vyzval Český olympijský výbor k náhradě škody pro sportovce, kterým olympiádu znemožnil covid

Pro sportovce žádá také omluvu, finanční náhradu by podle Jansty měly obdržet i sportovní svazy.

„Sportovci a svazy si zaslouží odškodnění za zmařenou přípravu, musí se jim dostat řádné hmotné, morální satisfakce a omluvy. Očekávám od vedení výkonného výboru ČOV, respektive od Tebe jako jediného statutárního zástupce, jasné stanovisko,“ citovala ČUS z dopisu v tiskové zprávě.

Jansta konstatoval, že po mnoholeté přípravě, řádné nominaci a nutnosti kompromisů ve sportovním i osobním životě je nemožnost účastnit se olympiády pro sportovce obrovskou osobní a profesní tragédií s dalekosáhlými následky. „Zároveň se stejnou měrou dotýká také jejich trenérů nebo realizačních týmů. Pro některé svazy to znamená, že příští tři roky budou mít do výpočtu státní dotace započteno z olympijských her nulová umístění,“ uvedl předseda ČUS.

Kvůli nákaze koronavirem nemohli v Tokiu nastoupit do soutěží beachvolejbalistka Markéta Nausch Sluková, stolní tenista Pavel Širuček a cyklista Michal Schlegel. Další plážový volejbalista Ondřej Perušič zasáhl do olympijského turnaje s Davidem Schweinerem opožděně a po kontumaci prvního zápasu vypadli po základní skupině. Všichni cestovali do dějiště her leteckým speciálem stejně jako lékař Vlastimil Voráček, u kterého se po příletu do Tokia objevil první pozitivní test, a zbývající nakažený pasažér Simon Nausch, trenér beachvolejbalistek a manžel Slukové.

ČOV čelí ostré kritice za organizaci charterového letu. Ve vlastní vyšetřovací zprávě uznal, že se po celou dobu letu nedodržovala důsledně hygienická opatření, jako je nošení roušek, ale systémové pochybení odmítl. Vyšetřování ale ještě neskončilo a Kejval o víkendu v dějišti olympiády Tokiu ujistil, že se kauza bude dál řešit. V úterý uspořádá ČOV na toto téma tiskovou konferenci. Případem se zabývá i pražská hygiena.