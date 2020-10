Je čas skončit, chci tu být pro maminku. Neporažený Nurmagomedov šokoval koncem kariéry, pak sklidil ovace

Abú Dhabí Hodně stál o to, aby mu jeho trenéři stihli sundat rukavice a bandáže ještě před vítězným rozhovorem pro ESPN přímo v kleci. Ve chvíli, kdy začal ruský šampion UFC v lehké váze Chabib Nurmagomedov mluvit do mikrofonu, bylo jasné proč.

„Je to můj poslední zápas v UFC (nejslavnější liga MMA, smíšených bojových umění). Končím coby šampion lehké váhy, jednička napříč vahami, s bilancí 29-0, nebude žádný třicátý zápas, dal jsem totiž slib,“ soukal ze sebe v silných emocích dvaatřicetiletý rodák z dagestánské metropole Machačkala.



Komu že dala tato neporazitelná mašina, která i o rok mladšího amerického vyzývatele Justina Gaethjeho přejela během necelých dvou kol, onen slib?



Své mamince.

Těžký rok

Psal se únor letošního roku, kdy se svět bojových umění chystal na dva velkolepé taháky: boxerský v těžké váze Tysona Furyho s Deontayem Wilderem a zápasnický v kleci, už čtyřikrát odložený mezi Nurmagomedovem a Američanem Tonym Fergusonem. První proběhl, druhý opět ne. Nurmagomedova v začínající koronavirové pandemii nahradil právě Gaethje a pro mnohé senzačně favorizovaného Fergusona přejel.

Bylo jasno, že očekávaný duel tedy znovu nebude, pozici do té doby osm let neporaženého „El Cucuye“ zabral právě jeho přemožitel. Rus přezdívaný Orel se začal chystat na něj.

Když v květnu proběhla médii zpráva, že jeho milovaný otec a trenér Abdulmanap leží v nemocnici, nejspíše s covidem, všichni to brali jen jako menší nepříjemnost. Nikdo nečekal, že respektovaný trenér bojových umění by měl mít v 57 letech s koronavirem větší problémy. Bohužel nejspíše ani on sám a lékařský tým v Machačkale. Následný převoz do Moskvy už proběhl pozdě, elitní ruští lékaři mu život zachránit nedokázali, domácí „mistr sportu“, který si ale vysloužil respekt celé bojové komunity, na začátku července zemřel.

MMA zápasník Chabib Nurmagomedov se svým otcem

Jeho syn ale v přípravě pokračoval, souboj s Gaethjem byl nasměřován na právě uplynulý víkend na „Fight Island“ v Abú Dhabí. Cíleně, bylo jasné, že do Emirátů nebude oproti USA problém výpravu Nurmagomedova, silně věřícího muslima, dopravit.



Tak se i stalo, jen se čekalo, že tomu nebude naposledy.

„Neměl jsem tušení, co chystá,“ vrátil se na tiskové konferenci k proslovu své hvězdy a hození rukavic doprostřed oktagonu (rituál spojený v MMA s koncem kariéry) Dana White, prezident UFC. „Na druhou stranu, v průběhu týdne bylo vidět, že je jiný, že chová trochu jinak,“ přidal.

Ano, na tom se shodli všichni, kdo dění před zápasem i samotný duel sledovali. Než Nurmagomedov do klece vlezl, působil roztěkaně, jako by mu bylo vše jedno.

Jakmile ale zápas odstartoval, po oťukávací minutě začal zvyšovat tlak a i přes občas inkasované údery šel jednoznačně za ukončením souboje. Jakoby ho chtěl mít co nejrychleji za sebou.

A po minutě a půl druhého kola svého cíle dosáhl, Gaethjeho uškrtil, rozhodčí nestihl oba včas oddělit a Američan si chvíli pospal. Za pár desítek vteřin ale už klečel u svého soupeře, který se uprostřed klece modlil s hlavou k podlaze.

„Co jsem mu řekl? Že jsem neměl do té doby možnost ho kontaktovat, protože to nebylo před zápasem vhodné, ale že je mi strašně líto toho, co se stalo jeho otci. A že ho právě nyní učinil hrdým a že mu gratuluji,“ svěřil se po zápase pro BT Sport americký sympaťák, který sám chce ještě minimálně jednu titulovou šanci.

A je velmi pravděpodobné, že ji dostane, byť už ne proti sobotnímu soupeři.

„Díky brácho, bylo mi ctí být v jednom oktagonu s tak velkým bojovníkem. A teď něco pro všechny: Važme si svých rodičů, buďme jim nablízku. Buďme tu pro ně, protože nikdy nevíme, co bude zítra. Mně zůstal jediný rodič – maminka. Dal jsem jí slib, že bez otce už bojovat nebudu, a ten dodržím. Je čas se jí věnovat více než dosud,“ vysvětlil Nurmagomedov se slzami v očích ukončení kariéry.

Za svůj proslov sklidil ovace celého sportovního světa. Na sociálních sítích před ním smekli novináři, další zápasníci, ale i třeba boxer Manny Pacquiao, basketbalista LeBron James či fotbalista Cristiano Ronaldo.

„Dobrý výkon Chabibe. Já budu pokračovat. Ještě jednou – respekt a soustrast tvému otci. Tobě a rodině. S pozdravem, McGregorové,“ vyťukal na Twitter i Ir Conor McGregor. Ten McGregor, kterého Rus předloni v srpnu porazil po dlouhých měsících vzájemných urážek a napadání, aby se po konci duelu strhla v kleci obrovská mela, do které se zapojily oba bojovníci i jejich týmy.

Když ale odchází legenda, jde i rivalita stranou. Zvláště po podobně inspirativní řeči. Důkaz? „Tohle mě zasáhlo do srdce. A nutí mě to hned utéct zpět do Montrealu a obejmout rodiče, které jsem kvůli pandemii skoro rok neviděl. Ano, život je příliš krátký,“ napsal Ariel Helwani, nejrespektovanější zámořský žurnalista věnující se MMA.