Je to satisfakce, řekl o medaili od prezidenta legendární motokrosař Falta

Praha Bývalý vynikající motokrosař Jaroslav Falta se stal ve středu jedním z trojice sportovců, které u příležitosti státního svátku 28. října vyznamenal prezident Miloš Zeman. Falta získal stejně jako někdejší úspěšný fotbalový trenér Karel Brückner a bývalý hokejový útočník Václav Nedomanský medaili Za zásluhy I. stupně.

„Je to po těch letech obrovská satisfakce. Vyznamenání si moc vážím a děkuji za něj, vím, že návrh už byl podán letos počtvrté, a konečně to vyšlo,“ uvedl Falta v tiskové zprávě Autoklubu České republiky (AČR), který jej na ocenění navrhl.

Nyní devětašedesátiletý Falta skončil v roce 2000 druhý v anketě AČR o „Českého motocyklového závodníka století“, porazil ho jen legendární František Šťastný. Vítěz šestnácti závodů mistrovství světa Falta byl zároveň vyhlášen nejlepším českým motokrosařem století.

„Já bych toto ocenění přál v příštích letech klukům ze Šestidenní, byli jsme jedna parta. A soutěžáci to měli daleko složitější, copak my, odjeli jsme dva závody a byl konec, ale oni na trati strávili šest dnů. Jména jako Mašita, Češpiva, Fojtík, Čížek, to jsou závodníci, kteří byli opakovaně nejlepší na světě a státní vyznamenání si určitě zaslouží,“ řekl Falta.



Rodák z Rumburku v minulosti získal i nejvyšší možné ocenění od AČR - Granátového lva. „Autoklub opakovaně usiloval o státní vyznamenání pro Jaroslava Faltu, i vzhledem k historickým souvislostem, kdy kvůli tehdejším poměrům přišel o titul mistra světa,“ poukázal prezident AČR Jan Šťovíček na rok 1974, kdy Falta přišel o světový titul i kvůli jednání tehdejších československých funkcionářů na úkor reprezentanta Sovětského svazu. „Pro nás je osobnost motokrosu číslo jedna,“ zdůraznil Šťovíček.