Jedenáctou etapu Tour ovládl Belgičan van Aert, žlutý dres udržel Pogačar

Předvedl další ukázku své všestrannosti. Je trojnásobným mistrem světa v cyklokrosu, na silnici konkuruje nejlepším sprinterům a tentokrát předčil i všechny vrchaře. Wout van Aert ze stáje Jumbo-Visma opanoval jedenáctou etapu Tour de France s dvojitým výjezdem na Mont Ventoux. Tadej Pogačar z UAE Emirates udržel žlutý dres.

V úterní rovinaté etapě skončil po souboji s nejlepšími sprintery druhý. Další den v horském dějství s dvěma výšlapy na Mont Ventoux vyhrál. Wout van Aert znovu potvrdil, že nezná limity.



Šestadvacetiletý Belgičan figuroval v denním úniku. Krátce po zahájení druhého výstupu na „Větrnou horu“ nastoupil a dotáhl se na Kennyho Elissonda, který zaútočil ještě před ním.



Závodník Jumbo-Visma jel skvěle, neúnavně. Strojovým tempem ukrajoval jeden metr za druhým z náročného stoupání a po chvíli se začal vzdalovat i svému soupeři z Treku. A jel si pro triumf.

„Mnohokrát jsme na této Tour měli smůlu. I dnes, když jsme ztratili Tonyho Martina,“ líčil Belgičan. „Chtěl jsem to proto hodit za hlavu a soustředit se jen na silnici přede mnou.“

Ve své profesionální silniční kariéře slavil už po třiadvacáté. Na Tour de France přidal k jednomu vítězství z roku 2019 a dvěma z roku 2020 čtvrtý úspěch.



„Mont Ventoux je jedním z nejikoničtějších stoupání na světě. Vítězství na něm proto považuju možná za největší v mé kariéře,“ radoval se. Druhou a třetí příčku obsadila dvojice Treku Elissonde, respektive Bauke Mollema.

Z jezdců na celkové pořadí tentokrát nebyl nejsilnější Tadej Pogačar, ale Jonas Vingegaard, náhrada týmu Jumbo-Visma za odstoupivšího Primože Rogliče. Čtyřiadvacetiletý Dán nastoupil zhruba kilometr a půl před vrcholem druhého průjezdu přes Mont Ventoux.

Byla to od něj ukázka síly. Ze soupeřů mu stačil jen Pogačar, jenže i on po chvíli poznal: Ne, dnes je lepší on. I přes to však Vingegaard na Pogačara žádné sekundy nezískal. Během sjezdu do cílového Malaucéne ho dvaadvacetiletý Slovinec dojel.

Pogačar obsadil v etapě čtvrté místo, pátý byl Rigoberto Urán (Education-Nippo), šestý Richard Carapaz (Ineos) a sedmý Vingegaard. Největší trápení si prožil Ben O´Connor z AG2R, po senzačním triumfu v Tignes druhý muž klasifikace.

Australan se Mont Ventoux protrápil, jeho výraz značil, jak trpí. Celkově se propadl na páté místo se ztrátou 5:58 minuty na Slovince. Na druhou příčku pořadí se tak posunul Urán, který ztrácí na Pogačara 5:18 minuty. Třetí je Vingegaard (+5:32) a čtvrtý Carapaz (+5:33).