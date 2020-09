Jen 16 hlasů v anketě o nejužitečnějšího hráče NBA? ‚Naštvalo mě to,‘ přiznal LeBron James

Orlando Hvězdný basketbalista LeBron James přiznal rozčarování z výsledku ankety o nejužitečnějšího hráče NBA, ve které obsadil druhé místo za Janisem Adetokunbem. Nezpochybnil triumf řeckého konkurenta z Milwaukee, ale dotklo se ho, že pouze 16 ze 101 hlasujících z řad novinářů jej zařadilo na první místo.

„Naštvalo mě to. To je moje upřímná odpověď,“ řekl čtyřnásobný držitel ocenění MVP po pátečním prvním finále Západní konference, ve kterém Los Angeles Lakers porazili Denver 126:114. „Naštvalo mě to, protože ze 101 hlasů jsem dostal jen 16,“ prohlásil.



„Neříkám, že vítěz si MVP nezasloužil. Ale tohle mě štve. A to už jsem v kariéře skončil druhý mnohokrát, jak v lize, tak teď počtvrté v MVP,“ řekl trojnásobný šampion NBA James, který se nejužitečnějším hráčem soutěže stal čtyřikrát v letech 2009, 2010, 2012 a 2013.

Ocenění se uděluje za výkony v základní části soutěže a v této sezoně bylo omezeno do termínu 11. března, kdy byla sezona přerušena kvůli pandemii koronaviru. Dohrávka v „bublině“ v Orlandu před play off už se nehodnotila. Adetokunbo obdržel zbylých 85 prvních míst v hlasování a obhájil loňské prvenství. Třetí skončil James Harden z Houstonu.

James při té příležitosti také zpochybnil kritéria, která o vítězi rozhodují. Konstatoval, že nejsou jednotná a mění se. „Někdy je to nejlepší hráč nejlepšího týmu. Někdy je to hráč s nejlepšími statistikami. Myslím tím, že člověk prostě neví. Ale Janis měl ďábelskou sezonu, to mohu rozhodně říct,“ řekl James. Adetokunbo hodnoceném období dosáhl průměrů 29,5 bodu, 13,6 doskoku a 5,6 asistence a dovedl Bucks k vítězství v základní části soutěže.