Procházka knokautoval Rakiče! Divoká bitka. Příště chci šampiona, řekl rázně

Nešlo o titul, ale důležitost zápasu se tomu blížila. Procházka potřeboval dokázat, že listopadové zaváhání s Alexem Pereirou byla nešťastná náhoda, aby zůstal v pozici naprosté špičky polotěžké váhy UFC do 93 kilogramů. Teď mu patří pozice číslo dva.

A ideálně, aby hned příště dostal další titulovou šanci. „Přesně to chci! Ať dneska vyhraje kdokoliv, Pereira, nebo Jamahal Hill, je mi to jedno,“ prohlásil Procházka rozhodně v kleci už po impozantním vítězství nad pětkou divize.

Po vítězství, které mu s velkou pravděpodobností může vysloužit bonus za výkon večera, který na jubilejním turnaji dělá 300 tisíc dolarů (přes sedm milionů korun).

Podívejte se, jak Procházka ukončil Rakiče:

Procházka ukončil zápas po třech minutách druhého kola, když úplně zmateného Rakiče dobíjel na zemi. Ten už jen ležel na zádech a posledních několik úderů se aktivně ani nebránil, jen kamsi nevědomky natahoval ruce. Do duelu proto vstoupil rozhodčí. Technický knokaut.

Téměř dvacet tisíc lidí najednou vypuklo v jásot. Procházka se po prvním nepovedeném kole, které prohrál, dokázal dominantně vrátit.

„Nebyla to perfektní bouře, ale byla to bouře,“ smál se Procházka. „Chtěl jsem všem dokázat, že zvládnu předvést to nejlepší.“

„Je to šílenec. Když nemáš cementovou palici a totální bomby v rukách, toho kluka nemůžeš porazit. Jakmile Jiří trefí, nejde zastavit,“ psal nadšeně Ondřej Novotný na X.

Začalo to kombinací přední – zadní. Prvními údery, které Rakičem u pletiva skutečně otřásly. Srb narozený v Rakousku si hned začal chránit hlavu a před Čechem utíkat do středu oktagonu.

Procházka ho následoval. S údery ho znovu natlačil k pletivu, kde zasadil tvrdé koleno do hlavy skloněného Rakiče.

Přidal rychlou sérii čistých úderů do hlavy.

Rakič se ještě pokusil bránit vlastními údery, ale netrefil a místo toho začal klopýtat, byl otřesený. Procházka ho díky tomu snadno stáhl k zemi, jako panenku. Tam na něj přiklekl a zasypal ho dalšími ranami.

Rakič se postupně přestával efektivně bránit a jen si automaticky kryl tvář. Z pohledu rozhodčího stačilo.

Procházka ukončil Rakiče ve druhém kole technickým knokautem.

První kolo přitom Rakič vyhrál. Byl lepší. Efektivně okopával Procházkovy nohy tak, že mu levá nepěkně zrudla. Rakič dobře trefoval i rukama.

Za první kolo ale nepadl žádný skutečně vážný úder. Rakič několikrát promáchl smrtící hák, možná že si díky tomu Procházka naměřil vzdálenost. Pár výměn proběhlo, většinou oťukávacích.

Každopádně to byl Procházka, kdo si musel po prvním kole nechat ošetřit pravé oko, kolem něhož tekla krev.

„Jiří to schytal pořádně po celém těle. Sám měl problém, aby něco trefil. Jako by ho Rakič měl každou sekundou vypnout. On ale dál a dál pokračoval směrem dopředu. A zřejmě ani na chvilku nezapochyboval, že by to nějak nevyhrál,“ komentoval zámořský expert Ben Fowlkes.

Procházka utržil v prvním kole tržnou ránu nad pravým okem.

Druhé kolo ještě začalo z Rakičovy strany lépe, několikrát se do Procházky dobře trefil - přední nebo hák -, ale Procházka na to tentokrát už zareagoval vlastním tlakem a protiútokem, což vedlo k vítězství.

Hned po zápase se Procházka vrátil k tomu, jak se do něj Rakič navážel, že není pravým samurajem:

„Tyhle řeči byly pravdivé. Nejsem samurajem, jsem prostě chlápek z Česka. Ale my všichni musíme žít podle nějakých hodnot a ve mně jsou samurajské zásady.“

Procházka: Měl pravdu, nejsem samuraj, ale...:

Když se ho moderátor Joe Rogan zeptal, jestli mu ty řeči hodně vadily, Procházka namítl: „Spíš mě postrčily. Nejsem samuraj, ale podle těch pravidel žiju, tyhle představy a sny mám v hlavě.“

Načež prohlásil, že by rád příště bojoval s Pereirou, nebo Hillem. Ti spolu bojují na stejném turnaji v Las Vegas v hlavním zápase celé akce.

Titul polotěžké váhy obhajuje Pereira, získal ho v listopadu v New Yorku díky tomu, že porazil právě Procházku, rovněž technickým knokautem.

Jestli Procházka dostane další titulovou šanci, není vůbec jisté. Organizace UFC sice nějaké náznaky při promování použila, ale naplno to neřekla.

Jak Procházku ohlašoval Bruce Buffer: