Johannes Thingnes Bö vyhrál SP biatlonistů, Krčmář skončil 26.

Östersund Norský biatlonista Johannes Thingnes Bö potřetí za sebou ovládl celkové hodnocení Světového poháru. Stačilo mu k tomu třetí místo v dnešním závodě s hromadným startem, protože jeho největší rival Sturla Holm Laegreid skončil osmý. Závěrečný závod sezony vyhrál Francouz Simon Desthieux. Michal Krčmář dnes skončil v Östersundu šestadvacátý. Srazily ho zejména čtyři chyby na závěrečné položce.

Souboj o velký křišťálový glóbus pro sebe zkušenější Bö rozhodl lepší střelbou. Udělal tři chyby, zatímco jeho mladší konkurent o jednu více. Na rozdíl od sobotní stíhačky zvládl Bö i poslední stojku, i když musel na jedno trestné kolo. Laegreid minul dva terče a bylo hotovo. V cíli je dělilo 30,9 sekundy.

Krčmář ztratil kontakt s nejlepšími po dvou chybách na úvodní položce. Dvě nuly ho pak posunuly do poloviny druhé desítky, ale závěrečná střelba se stříbrnému olympijskému medailistovi z Pchjongčchangu nepovedla. „Netrefil jsem čtyři terče, asi zbytečné hodnotit. Odpálil jsem si závod, vytočil jsem sám sebe a to je asi tak celý,“ řekl naštvaný Krčmář České televizi. V celkovém pořadí Světového poháru obsadil 23. místo, i když přišel o šest závodů kvůli onemocnění koronavirem. Bodoval pokaždé, když nastoupil.

Vítězný Desthieux udělal na střelnici jen dvě chyby a v závěrečném běžeckém kole měl více sil než Rus Eduard Latypov, jenž rovněž absolvoval pouze dvě trestná kola. Latypov na francouzského biatlonistu ztratil bezmála devět sekund, ale i tak se radoval z prvních stupňů vítězů ve Světovém poháru v kariéře.

Malý křišťálový glóbus za závody s hromadným startem získal Tarjei Bö, který dnes doběhl šestý.

Finále SP v biatlonu v Östersundu (Švédsko) - závody s hromadným startem:

Muži (15 km): 1. Desthieux (Fr.) 35:43,7 min. (2 trest. okruhy), 2. Latypov (Rus.) -8,9 (2), 3. J. T. Bö -17,5 (3), 4. Christiansen (oba Nor.) -32,2 (3), 5. Doll (Něm.) -36,9 (4), 6. T. Bö (Nor.) -38,2 (4), 7. Fak (Slovin.) -44,3 (2), 8. Laegreid -48,4 (4), 9. Dale (oba Nor.) -54,3 (4), 10. Gow (Kan.) -56,6 (2), ...26. Krčmář (ČR) -2:29,8 (6).

Konečné pořadí závodů s hromadným startem (po 5 závodech): 1. T. Bö 184, 2. J. T. Bö 180, 3. Fillon Maillet (Fr.) 165, ...28. Krčmář 42, 51. Moravec (ČR) 2.

Konečné pořadí SP (po 26 závodech): 1. J. T. Bö 1052, 2. Laegreid 1039, 3. Fillon Maillet 930, 4. T. Bö 893, 5. Dale 843, 6. Samuelsson (Švéd.) 817, ...23. Krčmář 381, 37. Moravec 149, 59. Štvrtecký 50, 74. Karlík 22, 81. Žemlička 17, 89. Krupčík (všichni ČR) 7.

Ženy (12,5 km): 1. Tandrevoldová (Nor.) 34:53,1 min. (5), 2. Alimbekavová (Běl.) -6,9 (6), 3. Preussová (Něm.) -11,1 (6), 4. Häckiová (Švýc.) -15,0 (7), 5. Kajševová (Rus.) -20,1 (5), 6. Solaová (Běl.) -24,9 (8), 7. Eckhoffová (Nor.) -29,2 (8), 8. Mironovová (Rus.) -33,3 (5), 9. Hettichová (Něm.) -35,2 (4), 10. Kalkenbergová (Nor.) -45,5 (8), ...14. Davidová (ČR) -1:10,8 (8).

Konečné pořadí závodů s hromadným startem (po 5 závodech): 1. Tandrevoldová 186, 2. Preussová 183, 3. Simonová (Fr.) 181, ...9. Davidová 142, 50. Puskarčíková (ČR) 4.

Konečné pořadí SP (po 26 závodech): 1. Eckhoffová 1152, 2. Röiselandová (Nor.) 963, 3. Preussová 840, 4. H. Öbergová (Švéd.) 826, 5. Wiererová (It.) 821, 6. Hauserová (Rak.) 818, ...11. Davidová 649, 48. Charvátová (ČR) 129, 60. Puskarčíková 64, 68. Jislová (ČR) 45.