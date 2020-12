VIDEO: Joshua knokautoval Puleva a uhájil mistrovské pásy, jednatřicetiletý šampion je blízko bitvě s Furym

Londýn Britský boxer Anthony Joshua knokautoval v 9. kole titulového souboje v Londýně bulharského vyzyvatele Kubrata Puleva a uhájil mistrovské pásy organizací IBF, WBO a WBA v těžké váze. Jednatřicetiletý šampion se tak přiblížil sjednocovacímu souboji s krajanem Tysonem Furym, jenž je mistrem světa organizace WBC.

Olympijský vítěz z Londýna 2012 Joshua si v hale ve Wembley před tisícovou diváků, mezi nimiž nechyběl nikdy neporažený Američan Floyd Mayweather, připsal 24. vítězství ve 25. zápase v profesionálním ringu.

„Začal jsem hrát tuhle hru v roce 2013 a sbíral jsem pásy. Chci boxovat s kýmkoli, kdo ty pásy má. Pokud to znamená Tysona Furyho, tak ať je to tedy Tyson Fury,“ uvedl Joshua s vyhlídkou na atraktivní britský duel.

Sám Fury bezprostředně po Joshuově zápase zveřejnil na twitteru krátké video, v němž zahájil tradiční slovní přestřelku předcházející velkým boxerským zápasům. „Chci ten zápas, chci ho hned příště, sundám ho do třetího kola,“ řekl extravagantní šampion, jenž se pro tuto příležitost oblékl do vánočního svetru.

Joshua poslal devětatřicetiletého Puleva dvakrát k zemi už ve třetím kole, ale Bulhar se oklepal a favoritovi odolával. Joshua jeho odpor definitivně zlomil v devátém z dvanácti vypsaných kol, v jehož závěru nejprve Puleva uzemnil pravým zvedákem, a když se bývalý amatérský mistr Evropy postavil znovu na nohy, ukončil zápas další tvrdou ránou pravačkou.



Veterán Pulev utrpěl ve 30. souboji druhou porážku a nevyužil nejspíš poslední šanci na zisk mistrovského pásu. V roce 2014 podlehl v titulovém zápase Ukrajinci Vladimiru Kličkovi.

Naproti tomu Joshuu podle všeho v příštím roce čeká především v Británii toužebně vyhlížený sjednocovací duel s Furym, na němž je předběžně domluven. Joshuovým cílem je stát se mistrem světa všech významných organizací, což se naposledy v prestižní těžké váze povedlo v roce 1999 jinému Britovi Lennoxi Lewisovi.

„Hned zítra začneme pracovat na zápase s Tysonem Furym. Je to jediný možný duel, který se dá v boxu udělat. Bude to největší boxerský zápas v britské historii,“ uvedl Joshuův promotér Eddie Hearn a Furyho americký promotér Bob Arum šel v superlativech ještě dál. „Vypadá to, že jeviště pro největší souboj o titul v těžké váze od zápasu Ali - Frazier v roce 1971 je už přichystané,“ řekl s narážkou na legendární duel mezi Muhammadem Alim a Joem Frazierem v newyorské Madison Square Garden, jenž dostal přízvisko „Zápas století“.