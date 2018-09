Jsem naštvaný a znechucený. Nemám z losu MS radost, říká Krpálek

BAKU Judista Lukáš Krpálek ve středu svede boj o svoji čtvrtou medaili z mistrovství světa, ale první v nové kategorii nad sto kilogramů. Ani tentokrát určitě nevyzve osm let neporaženého Teddyho Rinera, který do Ázerbájdžánu nedorazil, i tak ale má olympijský šampion z Ria těžký los, který ho rozhodně nepotěšil.

Zejména když hned v prvním duelu narazí zřejmě na Nizozemce Henka Grola, který byl v nižší váze jeho obávaným rivalem a kterého ze sedmi soubojů porazil jen dvakrát.

„Když jsem se dozvěděl rozlosování, tak jsem byl naštvaný a znechucený. Ale Grola jsem už v této váze porazil na mistrovství Evropy a na druhou stranu je dobře, že jdu s ním, protože mě to možná nakopne víc, než kdybych měl slabého protivníka. Je to soupeř, se kterým bych chtěl prohrát ze všech nejméně,“ připustil Krpálek.

„Já mu to nedám zadarmo, i kdybych měl prohrát,“ dodal.

Zleva judista Lukáš Krpálek a Japonec Kokora Kageura.

Mezi ním a Grolem panuje rivalita od olympijských her v Londýně, kde Nizozemec vyhrál a sebral Krpálkovi šanci na medaili. Na MS 2014 či letošním ME ho ale český judista porazil a pak získal zlato.



Naopak právě v Baku, kde se koná letošní šampionát, vyhrál ve finále ME 2015 Grol. „Dám do toho maximum, díval jsme se na videa z našich zápasů. Nemám z toho radost, ale musím se prát s tím, koho mi přisoudil los,“ řekl Krpálek.

V případě postupu by sedmadvacetiletý rodák z Vysočiny zřejmě svedl souboj s Mongolem Tuvšinbajarem Naidanem, olympijským vítězem z Pekingu a stříbrným medailistou z OH v Londýně.

„Po Riu stejně jako já přešel ze stovky a loni na mistrovství světa byl v plusce bronzový v Budapešti, kde jsem chyběl. Pro mě je to velmi těžký soupeř a mám s ním špatnou bilanci. Je malý, podsaditý a má výborné techniky. Ale na olympiádě jsem měl také těžký los,“ odmítl případné výmluvy Krpálek.

Do Baku odjel s cílem získat medaili. „Medaile by byla obrovský úspěch, vlastně už jen o ni bojovat. Pak bych odjížděl z Baku spokojený.

Judista Lukáš Krpálek při souboji s Portugalcem Jorgem Fonsecou na olympiádě v Riu.

Ale jdeme zápas od zápasu a v každém utkání musím nechat maximum, teprve pak pomýšlet na úspěch. Doufám, že budu odjíždět s pocitem, že jsem na žíněnce nechal maximum, a třeba to skončí dobrým výsledkem,“ prohlásil.



Medaili však slíbil synovi Antonínovi. „Když jsem si balil věci, tak mi Tonda pomáhal. Skládal mi kimono. Tak jsem mu vysvětloval, že pojedu pryč závodit. A on hned: ‚Judo, judo‘. Otevřel si šuplík, kde má také kimono a začal mi ho cpát do tašky. Tak jsem mu musel vysvětlit, že na šampionát pojede až jindy, že je ještě malý. A zeptal jsem se ho, jestli chce přivézt medaili. Tak říkal, že jo,“ vyprávěl s úsměvem Krpálek.

„Tonda se občas přehrabuje v medailích. Je vidět, že ho to zajímá hodně. Občas si dá nějakou na krk. A má vkus, protože si vybírá ty zlaté,“ dodal.

Do Baku ho přijely povzbudit manželka Eva se čtyřměsíční dcerou Marianou. „S Toníkem by to nešlo, protože by chtěl běhat všude po hale. Tak jsem rád, že tu mohu mít alespoň holky,“ uvedl.

Mrzí ho ale, že do Baku nakonec nedorazil největší favorit jeho váhové kategorie a největší hvězda juda Francouz Riner.

„Když jsem se s ním bavil na jednom kempu, tak říkal, že možná bude, ale nakonec není. To mě mrzí, protože v případě úspěchu tam bude ta myšlenka, že jeden člověk tady chyběl. Ale přijde čas, kdy se konečně potkáme. Pro mě je důležité nejprve porážet všechny ostatní a teprve pak mohu myslet na Francouze,“ prohlásil Krpálek.