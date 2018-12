‚Jsi až moc dobrý, LeBrone.‘ James podle legend Bryanta s Johnsonem zabíjí tým

PRAHA Legendární trenér Gregg Popovich se tvářil, jako by zrovna posnídal igelitku plnou citronů. A tenhle dotaz jeho kyselost jen znásobil. Kouči, proč je tak těžké ubránit LeBrona Jamese? „Protože je to LeBron James. Něco dalšího?“

Po úsečné odpovědi odkráčel - očividně vzteklý na to, že basketbalová superstar jeho týmu v NBA ukradla výhru.

San Antonio Spurs v duelu s Los Angeles Lakers zase jednou poznali, co tenhle chlap umí. James si připsal 42 bodů, z toho 20 v poslední čtvrtině. To byl výkon!



Jenže zajímavé je, že něco podobného se nepozdává ikonám jeho vlastního klubu. Fenomenální sportovec totiž čelil výtkám legend Lakers. Opravdových kapacit: své si k němu řekli Magic Johnson i Kobe Bryant.

Jejich poselství? Jsi až příliš dobrý, hochu! „Nechceme, aby se na hřišti všechno točilo jen kolem něj,“ uvedl Magic Johnson, člen prvního Dream Teamu, a jeho následovník Bryant dodal: „Jedinec nemůže tak čnít nad ostatní.“

Kobe Bryant (vpravo) se zdraví se Stephenem Currym.

Příchod celebrity do Los Angeles znamenal pokus postavit obra na nohy, neboť slovutní Lakers, elitní značka zámořského sportu, je poslední dobou měli z hlíny.

Po letech ústrků jim nyní patří pozice zajišťující play off - hlavně díky LeBronovi.

„Abych byl upřímný, tak moc nechápu, co po mně chtějí,“ řekl proto pro server The Athletic.

„Jasně, Magic a Kobe by rádi, aby mladí kluci rostli. O. K. Ale taky přece vědí, kdo jsem. Co ze mě lze dostat. Co předvedu, když jde opravdu do tuhého. A ano, hrál bych klidně celých 48 minut. Kdo by nechtěl?“

LeBron a jeho groupies

Basketbal v NBA nikdy nepřipomínal sraz charitativních organizací. Okázalá kolegialita se zrovna nenosí, spoustu hvězd spíš charakterizuje přístup „urvi, co můžeš“.

Trojnásobný šampion NBA, multimiliardář a sportovní instituce LeBron James se neproslavil tím, že by pod tlakem odhazoval míč směrem k jiným, nýbrž tím, že zápasy sám rozhoduje úchvatnými kousky.

Tak jako proti San Antoniu. „Sami jste to asi viděli,“ říkal jeho spoluhráč Josh Hart.

LeBron James.

„On je nejlepším basketbalistou všech dob. Lidi by měli přestat kritizovat. Když to rozjede tím svým úžasným způsobem, ať radši drží zobák a užívají si, že jsou svědky jeho výjimečnosti.“



Což byla zjevná reakce i na další slova, neboť na LeBrona najednou jako by měl pifku každý.

V týdnu se ozval i Kevin Durant, mimořádný basketbalista ze srovnatelného ranku jako „král James“. V textu na webu Bleacher Report se rozpovídal o tom, jak extrémně složité je najít LeBronovi parťáky.

To, aby borci hvězdného kalibru kývli na přestup do Lakers, podle něj ztěžuje i enormní zájem médií:

„Má mezi novináři tolik fanoušků... Spousta z nich mu podlézá. Není to LeBronova chyba; nemůže za to, kolik má žurnalistických groupies, co visí na každém jeho slovu. Ale taky chápu, že málokdo chce působit v tak toxickém prostředí.“

Možná za tím je i vlastní ukřivděnost, vždyť právě Durant si nedávno postěžoval, že ho novináři při hlasováních schválně ignorují. Zároveň tak ale pravil jeden z nejlepších hráčů dneška. Ostře, leč upřímně.

LeBron James (vpravo) a Chris Bosh

„KD ví, o čem mluví,“ uvedl Chris Bosh, letitý LeBronův spoluhráč z Miami.



„Vždyť s ním taky nastupoval, vyhráli přece spolu olympijské zlato. Takhle to prostě je. Když hrajete s někým mimořádným, musíte se mu přizpůsobovat. Tečka.“

Jiný uznávaný borec, Kyle Lowry z Toronto Raptors, použil termín „LeBronův efekt“. „Dostává vás hodně pod tlak, ale taky z vás část tlaku sejme. Víte, na čem s ním jste. Když jste silná osobnost, ustojíte to,“ řekl Lowry.

Kouč: Já to asi nechápu

Téměř všichni sportovní géniové vzbuzují kontroverze. LeBronovi bývá vyčítána přílišná podpora od sudích. Umí být svéhlavý. Je brilantní v mediální komunikaci, pro kritiky spíš v manipulaci.

I teď jeho spoluhráč Tyson Chandler pronesl, že jeho slova Bleacher Report prokrátil tak, aby z toho superstar Lakers vyšla hůř.

„Proto nebudu nic komentovat. Musel bych vidět kompletní přepis, znát kontext všech položených otázek. Takhle by to ode mě bylo jen hloupé,“ řekl James.

Mladí basketbalisté Kyle Kuzma (vlevo) a Lonzo Ball.

Palbě kritických kulek se tak vyhnul jako filmový Neo v Matrixu. Místo toho radši „promluvil“ na palubovce, na níž rozcupoval soupeře.



„Já to asi celé nechápu. Vždyť už nasbíral tolik triumfů, tolikrát uspěl po boku jiných superhvězd. Je to velký hráč, velký šampion. Žádný sobec,“ řekl kouč Lakers Luke Walton.

Jemu to, že má v kádru pana Mimořádného, zatím nijak nevadí.