Vémola na kolenou. Kincl obhájil titul šampiona střední váhy Oktagonu

Oktagon 43 - výsledky Matěj Daněk vs. Endrit Brajshori

Vítěz: Daněk, submise ve 2. kole Ahmed Vila vs. Kim Thinghaugen

Vítěz: Vila, submise v 1. kole Daniel Toledo vs. Marc Doussis

Vítěz: Doussis, submise v 1. kole Amiran Gogoladze vs. Liam Etebar

Vítěz: Gogoladze, na body Giovanni Melillo vs. Marek Mazúch

Vítěz: Mazúch, KO ve 2. kole Robert Pukač vs. Miroslav Brož

Vítěz: Brož, na body Mateusz Legierski vs. Matěj Kuzník

Vítěz: Legierski, na body Robert Bryczek vs. Lee Chadwick

Vítěz: Bryczek, TKO v 1. kole Louis Glismann vs. Melvin Van Suijdam

Vítěz: Glismann, submise v 1. kole David Kozma vs. Alex Lohoré

Vítěz: Kozma, na body Patrik Kincl vs. Karlos Vémola

Vítěz: Kincl