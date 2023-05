Po pastilkách dostala kanára. Co v nich bylo, že mě uspaly? smála se Muchová

Jelikož v neděli přemohla nasazenou osmičku Řekyni Sakkariovou, na Podoroské, až 103. hráčce pořadí, si podle předpokladů měla smlsnout.

Nicméně argentinská semifinalistka turnaje z roku 2020 ukázala, že na antuce umí svůj výkon pozvednout na nebezpečnou úroveň.

„Až na to, že mi hned v úvodním gamu utekl servis, jsem první set zvládla velmi dobře,“ pustila se Muchová do popisování průběhu duelu. „Hrála jsem agresivně, padalo mi to tam, soupeřce jsem nedala moc šancí.“

Jenže Podoroská v pauze mezi sadami využila přestávky na odchod do šatny a na záchod, po níž excelovala.

„Malinko jsem ztratila soustředění, ona se chytla a začala hrát velmi dobře. A set šel pak hodně rychle,“ přiznala Češka. Zároveň odmítla, že by jí v tenise nechvalně známý kanár pošramotil psychiku.

„Skóre 0:6 neberu jako nášup nebo něco, co by mě mělo srazit. Ona jen zahrála dobře, kdežto já měla pár šancí, které jsem nevyužila. Navíc za stavu 0:5 jsem si popravdě řekla, že už se budu soustředit spíš na třetí set. Trošku jsem ztratila důvěru, že průběh otočím, v šestém gamu jsem se chtěla hlavně rozšvihat.“

A vysvětlila, že náhlý výpadek nezapřičinil ani zásah lékařského týmu, který si po úvodním setu povolala na kurt.

Roland Garros příloha iDNES.cz

„Měla jsem strašné sucho v krku, furt jsem kašlala, takže jsem jen chtěla nějaké pastilky. Ze začátku jsem si říkala, co v nich bylo, že mě trošku uspaly, ale ne, to samozřejmě říkám s nadsázkou,“ usmívala se.

Klíčovou otázkou před třetí sadou bylo: Udrží nabuzená Podoroská nastolený trend, nebo se Muchová vzpamatuje?

Rozuzlení nabídl až sedmý game, v němž rodačka z Olomouce uspěla na příjmu. A od skóre 3:3 uhrála všechny tři zbylé hry.

„Bylo důležité, že jsem si držela servisy, protože jsem prohrávala i 1:2 a 0:30. Naštěstí se mi povedlo vrátit k tomu, co jsem hrála na začátku. Byla jsem agresivnější, víc jsem chodila do lajn. A jak se mi podařilo jí brejknout, zlomilo se to možná i v ní.“

Vydřeným úspěchem si zajistila třetí kolo na třetím ročníku Roland Garros v řadě. „Určitě bych se ráda koukla dál,“ nezastírá.

V pátek se však střetne s neoblíbenou soupeřkou. Rumunkou Beguovou, s níž prohrála oba dosavadní duely, včetně druhého kola pařížského grandslamu 2019. „Na antuce je velmi nepříjemná,“ ví Muchová.

Na 27. tenistku světového žebříčku nestačila ani před měsícem v Madridu, kde prohrála 4:6 a 5:7. „Ale tam jsem nebyla v úplně nejlepší situaci. Teď mám den volna, což je pro regeneraci určitě příjemnější, než když jsou zápasy nasekané za sebou.“