Křeče, zvrat a pláč. Jak si finalistka Muchová zpívala a explodoval jí mobil

Přešťastná vítězka sedí na lavičce, kouká se na rodiče a trenéry a rozverně rozhazuje rukama. Jako by říkala: No, opravdu ještě nekončím, budu hrát finále, ale ani nevím, jak se mi to povedlo.

Chvíli předtím se koupala v rámusu tisícovek diváků. Vysloužila si ho bekhendem po lajně, kterým rozsekla tři hodiny a 13 minut trvající thriller. S rukama nad hlavou mávala do hlediště.

„Měla jsem i na krajíčku,“ usmívala se na pozápasové tiskovce. „Už se mi to chtělo úplně pustit na kurtu, ale vydržela jsem, než jsem se viděla s rodiči. Pak jsme si všichni trochu pobrečeli, bylo to hodně emotivní.“

Na oslavu vítězství si na kurtu užívala i další malý koncert neúnavné kapely. „Vnímala jsem je, některé písničky jsem si s nimi dokonce i zpívala. Třeba Bella Ciao. Bylo to vtipný a podle mě úplně super.“

V ten moment sršela energií, i když o pár desítek minut předtím byla na odpis. Ve třetím dějství za stavu 2:5 při vlastním servisu čelila zmíněnému mečbolu. Nelekla se, zkoncentrovala se na klíčové uvedení míče do hry.

„Nenakládala jsem na sebe tlak kvůli tomu, že to je mečbol. Brala jsem to jako každý jiný bod. Obecně jsem se v utkání mohla spolehnout na servis, v klíčových chvílích mě dokázal podržet.“

I když krizi zažehnala, ještě zdaleka neměla vyhráno, protože vzápětí šla čelit dělovému podání Sabalenkové. Jenže Běloruska se rozklepala, zkazila tři bekhendy v řadě a povolila Češce dotáhnout na 4:5. „Myslím, že ten game rozhodl,“ ohlížela se tenistka I. ČLTK Praha.

„Řekla jsem si, že nebudu čekat na chybu. Věděla jsem, že musím s něčím přijít. Dobře jsem zareturnovala a cítila jsem, že znervózněla. Pomohla mi i pár chybami a já toho dokázala využít.“

Díky tomu se znovu probouzí a čistou hrou vyrovnává. A pak těží z totálního kolapsu světové dvojky, která dvěma dvojchybami v řadě dává Češce šanci dopodávat maraton k nečekané výhře.

6:5, servis Muchová.

Využívá hned první mečbol, opět oblíbeným bekhendem po čáře, kterým slavila už v osmifinále i čtvrtfinále.

„Díky tomu, že mě posouvá do grandslamového finále, je to určitě nejlepší výhra v mé kariéře,“ uvědomuje si. „Mobil mi explodoval gratulacemi, takže ho zatím radši neotvírám. A nevím, jestli to vůbec udělám. Vážím si všech zpráv, ale už je docela večer a nechtěla bych se v nich ztratit.“

Naopak Běloruska hlesne: „Soupeřka hrála neskutečný tenis. Měla jsem hodně příležitostí, ale nevyužila jsem je.“

Co všechno předcházelo strhujícímu finiši?

Promarněný setbol nemrzí

Zatímco Muchová nastupuje ke grandslamovému semifinále podruhé po Australian Open 2021, Sabalenková si odškrtává už pátou účast. Letos v Melbourne dokonce uzmula pohár pro šampionku.

„Chtěla jsem hodně měnit rytmus. Když se s ní totiž hraje dvakrát na stejné místo, tak dává fakt rány. Neměla jsem ani tolik čas tam něco vymýšlet,“ odhaluje rodačka z Olomouce.

První vážnější vzruch přichází při skóre 4:4, kdy si Češka přivlastňuje brejkbol díky příjmu hluboko do forhendu a zakončení na druhou stranu.

Vzápětí se na Muchovou usmívá dokonce setbol, leč Běloruska drží nervy na uzdě, setrvává trpělivá v postupném útoku a kritickou chvíli ustojí.

Roland Garros příloha iDNES.cz

Do tiebreaku Češka vstupuje odvážněji, Sabalenková se znovu neskládá a otáčí na 5:4. Následující dvě výměny si ale podmaňuje Muchová, která už druhý setbol pustit nehodlá.

Fantastickým lobem zkrotí dělové podání protivnice, míč se snáší přesně na základní čáru, Běloruska volně vrací, Češka se bez rozpaků napřahuje k dělovému bekhendu po lajně.

Hromový jásot, Muchová bere tiebreak poměrem 7:5.

Běhání zprava doleva

Sabalenková cítí: Musím zabrat teď, nebo už šanci nedostanu.

Ve druhé sadě otáčí z 0:2 na 3:2. Zdá se, že by mohla vývoj i zvrátit, neboť za stavu 3:3 opakuje úspěch na příjmu podruhé.

Jenže v ten moment hromadí kuráž i Muchová, a tak si obě rivalky zařizují další zkrácenou hru.

Sabalenková první setbol za stavu 6:4 potápí dvojchybou, načež zklamaně vykopne nohou do prázdna, při druhém už ale pokládá na Muchovou neúnosný tlak a po vítězné smeči nahlas slaví.

Vypadá živěji, v rozhodujícím dějství do tenisáků zběsile mlátí.

Naopak Muchová připouští: „Dvě hodiny jsem běhala doprava a doleva, do každého úderu jsem se snažila dát maximum, což mě stálo dost energie. Ve třetím setu jsem si vybrala slabší chvilku, zpomalila jsem.“

Bělorusce v jednu chvíli schází pouhý míč k postupu do druhého grandslamového finále v řadě. Leč nakonec se raduje česká válečnice.

„Měla jsem i trochu křeče, ale díky podpoře od lidí jsem dokázala vydolovat zbytky energie,“ děkuje.

V pátek má volno, četnými procedurami se pokusí z těla vyhnat vyčerpání. A v sobotu od 15:00 se postaví proti suverénní světové jedničce Ize Šwiatekové. „Bude favoritka, ale my si s týmem zase sedneme a budeme hledat mezírky v její hře, jak toho co nejlíp využít a odehrát finále co nejlíp,“ plánuje Češka.

Ještě předtím však půjde usínat jako grandslamová finalistka.

„Zní mi to velmi nově. A super. Nevím, co by mi teď znělo v uších krásněji než tohle. Vždycky jsem věřila, že mám schopnost to dokázat. A jsem ráda, že se to povedlo.“