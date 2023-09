Nebyla jsem to já, řekla skleslá Muchová. Program závěru sezony je bláznivý

Partie se před zraky zdejších bývalých šampionek Naomi Ósakaové či Marii Šarapovové pomalu rozjížděla. Hlavně Muchová se zprvu hledala. Špatně podávala, hodně chybovala.

Zatímco Gauffová se zkoušela prosadit přes soupeřčin bekhend, Muchová většinou mířila do rivalčina forhendu. Střetnutí zkraje druhé sady přerušil ekologický protest na tribuně. Jeden člen skupinky si přilepil bosá chodidla k betonové podlaze.

Muchová po vleklé pauze a návratu na scénu kladla ještě větší odpor. Dlouho odmítala kapitulovat, než přece padla 4:6 a 5:7.

„Ze začátku jsem byla na kurtu psychicky nepřítomná. Jako bych to vůbec nebyla já,“ prohlásila. „Před dvěma dny jsem tu před vámi seděla (na tiskovce) a pochvalovala si, jak jsem se (ve čtvrtfinále s Cirsteaovou) cítila skvěle od začátku do konce.“

„A dneska jsem se od začátku do konce dobře necítila. Mrzí mě, že jsem ze sebe nedostala to nejlepší. Jsem ze svého výkonu smutná.“

Co se pro vás změnilo oproti předchozím zápasům?

Jak jsem říkala, předevčírem se mi zdálo, že skoro nemůžu zkazit balon. Dneska to bylo jiné. Potřebovala jsem proti špičkové hráčce stoprocentní představení, jenže já se nedostala ani na šedesát procent.

Mrzí vás, že jste po snížení z 1:5 na 4:5 nezvládla poslední game úvodní sady?

No, kdybych si udržela servis, mohl se zápas zlomit. I s výkonem, který nebyl úplně nejlepší, jsem měla šanci srovnat na 5:5. Jenže jsem udělala čtyři nevynucené chyby.

Co si myslíte o incidentu v hledišti a skoro padesátiminutové pauze ve druhé sadě?

Nejprve jsem si ničeho nevšimla. Myslela jsem si, že slyším nějaké fandění. Pak nikdo nevěděl, co se stalo a co se bude dít. Až pak jsem si všimla chlapíka přilepeného k betonu. Podobné věci se udály i na jiných sportovních akcích. Nic nenaděláme.

Úvod se vám nepovedl. Zkoušela jste přestávku využít jako příležitost k restartu?

Zkoušela. Hledala jsem v ní nějaká pozitiva. Bavila jsem se s trenéry, kteří se mě snažili probudit. Myslím, že jsem se pak trochu zlepšila, ale pořád jsem nehrála tak dobře, abych Coco porazila.

Čím to, že obvykle vytáhnete ty nejlepší údery, když čelíte mečbolu? Odvrátila jste jich pět.

Nevím. Ale v běžném životě taky předvedu to nejlepší, když se dostanu do nějaké kritické situace. Na kurtu každopádně nemůžu čekat, až se ocitnu v úzkých. Potřebuju se na vysoké úrovni držet pořád.

Na pravou paži jste si natáhla černý rukáv. Omezovalo vás zranění?

Mám nějaké potíže, snažila jsem se udělat cokoliv, abych cítila co nejmenší bolest. Tak jsem zkusila rukáv. Měla jsem pod ním nějaké tejpy.

Vadil vám?

Asi jsem si na něj úplně nezvykla. Ale na něj se rozhodně vymlouvat nehodlám.

Jaké bylo hrát proti vyprodanému kotli pro 24 tisíc diváků?

Ani jsem to moc nevnímala, trápila jsem se sama se sebou.

Jak hodnotíte US Open 2023?

Moje hra se zlepšuje. V některých zápasech jsem předvedla vyrovnané výkony. Postup do grandslamového semifinále je super výsledek. Ale chtěla jsem jít ještě dál.

Vaším cílem na největších akcích je už jenom sedm vítězství?

Hm. (přikyvuje)

Cítila jste, že tady máte na titul spíš než na Roland Garros?

Měla jsem pocit, že hraju líp. Že mám šanci bojovat o trofej. Teda až do dneška.

Je pravda, že zvažujete angažování mentálního kouče?

Je. Už jsme v kontaktu. Do týmu se hodí. Někdy cítím, že potřebuju s někým něco probrat, odlehčit situaci. Myslím si, že začneme spolupráci, ale jméno ještě neprozradím.

Jak ostře se chcete rvát o účast na Turnaji mistryň?

Nechám to plynout, nic hrotit nehodlám. Většina holek teď bude hrát San Diego a Guadalajaru. Já ne. Už se těším domů, abych si trochu odpočinula. Samozřejmě by bylo hezké si Masters zahrát.

Nevadí vám, že ho WTA umístila do Cancúnu?

No, už jenom pro hlavu je program závěru sezony náročný. Teď letím z Ameriky do Evropy, pak se vydám do Číny, pak se snad přesunu do Mexika a hned potom do Španělska na BJK Cup. Přijde mi to bláznivé, ale zkusím uhrát v Číně nějaké body, abych se kvalifikovala.

Markéta Vondroušová tvrdila, že vás hecuje, abyste mistrovství světa družstev vyhrály. Necháte se zviklat?

Jo, určitě by bylo hezké, kdybychom tu mísu mohly zvednout. Máme pekelně těžkou skupinu, jako vždy (Švýcarsko, USA). Ale když budeme s Maky nominované, dáme do toho všechno.