‚Čas na oslavy není, mám to strašně nabitý.‘ Zlatá Siniaková se už vrátila domů, čekají ji další turnaje

Kateřina Siniaková a Barbora Krejčíková nastupovaly do olympijské čtyřhry jako favoritky. Role, která by mnohými otřásla. Český pár se s ní však vypořádal fantasticky a získal první tenisové zlato v samostatné historii země. „Čas na oslavy není, mám to strašně nabitý,“ řekla Siniaková na letišti novinářům po návratu domů. Hned v úterý odlétá na další turnaj do Montrealu, její zlatá parťačka ještě zůstává v Tokiu.