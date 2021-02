Klaebo obhájil titul mistra světa ve sprintu, triumfovala i Sundlingová. Češi skončili ve čtvrtfinále

Mistrovství světa v klasickém lyžování v Oberstdorfu (Německo): Běh - sprint klasicky: Muži (1,5 km): 1. Klaebo 3:01,30, 2. Valnes -0,66, 3. Taugböl (všichni Nor.) -0,80, 4. Bolšunov -5,92, 5. Usťugov (oba Rus.) -17,41, 6. Svensson (Švéd.) -20,49, ... 21. Černý, 23. Novák, 24. Šeller, v kvalifikaci 41. Pechoušek (všichni ČR). Ženy (1,2 km): 1. Sundlingová (Švéd.) 2:36,76, 2. Fallaová (Nor.) -2,32, 3. Lampičová (Slovin.) -2,35, 4. Hagströmová (Švéd.) -3,94, 5. Stensethová -7,31, 6. T. U. Wengová (obě Nor.) -10,76, ... 20. Beranová, v kvalifikaci 32. Janatová, 35. Hynčicová, 46. Nováková (všechny ČR).